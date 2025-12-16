verso il consiglio europeo

Kiev e i tormenti europei. Spinta Ue per gli asset russi ma il Belgio non si fida

Il leader ucraino Vladimir Zelensky
Il leader ucraino Vladimir Zelensky
Il leader ucraino Vladimir Zelensky
Lisa Di Giuseppe
16 dicembre 2025 • 20:13

Merz e gli altri offrono garanzie economiche a Bruxelles per tutelare Euroclear. Orbán: «No a Kiev nell’Ue». Madrid: «Invieremo truppe solo se ci sarà pace»

«Il dramma del Donbass è che per anni sono andati d’amore e d’accordo, poi, a seguito di una presa di coscienza sbagliata, quelli dell’ovest hanno iniziato a sparare a quelli dell’est». La versione di Al Bano Carrisi, consegnata ai microfoni di Radio 1, avrà poca rilevanza nelle trattative tra Stati Uniti e Ucraina che dovrebbero riprendere nel fine settimana. La battuta la dice però lunga sull’idea del conflitto che si è fatta una parte d’Europa, e che invece potrebbe avere ricadute sulla tratt

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth