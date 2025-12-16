Kiev e i tormenti europei. Spinta Ue per gli asset russi ma il Belgio non si fida

true false

«Il dramma del Donbass è che per anni sono andati d’amore e d’accordo, poi, a seguito di una presa di coscienza sbagliata, quelli dell’ovest hanno iniziato a sparare a quelli dell’est». La versione di Al Bano Carrisi, consegnata ai microfoni di Radio 1, avrà poca rilevanza nelle trattative tra Stati Uniti e Ucraina che dovrebbero riprendere nel fine settimana. La battuta la dice però lunga sull’idea del conflitto che si è fatta una parte d’Europa, e che invece potrebbe avere ricadute sulla tratt