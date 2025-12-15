Europa

Gli Usa e l’Europa credono nella svolta ucraina: «Più garanzie in cambio di territori»

Lisa Di Giuseppe
15 dicembre 2025 • 20:34Aggiornato, 15 dicembre 2025 • 20:34

Al passo indietro di Zelensky sulla Nato, Mosca risponde con un’apertura. I leader europei rilanciano la «forza multinazionale». Merz si pone come interlocutore del tycoon, per la premier italiana una tregua può allontanare i problemi in casa con la Lega

«La possibilità di arrivare al cessate il fuoco è reale». Il cancelliere tedesco Friedrich Merz affronta la stampa raccolta in cancelleria a valle della due giorni berlinese del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un inusuale ottimismo. I due capi di governo raccontano del buon clima in cui avrebbero dialogato il team ucraino e quello americano («Senza l’impegno di Trump non saremmo in questa situazione», non manca di segnalare il padrone di casa) insieme «agli europei», come sottolinea Me

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth