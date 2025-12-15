Gli Usa e l’Europa credono nella svolta ucraina: «Più garanzie in cambio di territori»

true false

«La possibilità di arrivare al cessate il fuoco è reale». Il cancelliere tedesco Friedrich Merz affronta la stampa raccolta in cancelleria a valle della due giorni berlinese del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un inusuale ottimismo. I due capi di governo raccontano del buon clima in cui avrebbero dialogato il team ucraino e quello americano («Senza l’impegno di Trump non saremmo in questa situazione», non manca di segnalare il padrone di casa) insieme «agli europei», come sottolinea Me