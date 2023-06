Come anticipato da Domani, Giorgia Meloni resta presidente del Partito dei conservatori e riformisti europei (Ecr Party). Lo ha deciso il consiglio dle partito, che si è riunito oggi – lunedì 26 giugno – a Roma. La proposta è stata avanzata dal vicepresidente del parlamento europeo, Roberts Zile, e approvata all’unanimità. Sono stati riconfermati anche i due vicepresidenti del partito: Jorge Bruxadè (Vox, Spagna) e Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).

Meloni ha ringraziato il consiglio per la fiducia e ha accettato di proseguire il suo impegno alla guida dei conservatori, ponendosi come orizzonte le prossime elezioni europee. Nella sua relazione introduttiva, si è congratulata «per la crescita raggiunta in tutte i recenti appuntamenti elettorali dai partiti nazionali aderenti alla famiglia dei conservatori, che fa ben sperare per una forte affermazione della famiglia conservatrice alle prossime elezioni europee del 9 giugno 2024», come si legge in una nota dell'Ecr.

