Ungheria, abusi sui minori in istituti statali: lo scandalo che fa tremare Orbán

Abusi su minori in istituti statali: quello che ha portato migliaia di ungheresi in piazza non è solo l’ultimo degli scandali che riguardano il sistema Orbán. È anche l’ennesima rivelazione che scoperchia le contraddizioni di quel sistema. L’Ungheria ha già visto una ex ministra della Famiglia («tradizionale») amica della destra nostrana, Katalin Novák, diventata poi presidente della Repubblica, dimettersi per uno scandalo pedofilia (si scoprì che aveva graziato Endre Kónya, il quale aveva tenta