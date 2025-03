Questo lunedì in Arabia Saudita gli Stati Uniti terranno trattative separate con la Russia e con l’Ucraina, arrogando per sé il ruolo di perno negoziale. In cambio del solo fatto di reggere un tavolo (anzi i tavoli) l’amministrazione Trump chiede sempre di più – spesso proprio ciò che Putin vorrebbe – mentre continua a concedere ben poco a Kiev in termini di garanzie.

Giorgia Meloni conferma che volerà al vertice di Parigi questo giovedì, ma la premier finora non ha incassato di «riavvicinare le due sponde dell’Atlantico» con una iniziativa comune. Pure i piani di Emmanuel Macron (il gran regista di «volonterosi») rischiano di sgonfiarsi come un soufflé: l’Ucraina appare pesantemente schiacciata da Trump-Putin e il coinvolgimento degli europei sempre più ridimensionato. Avanza intanto l’ipotesi cinese: una presenza sul campo di Pechino.

L’Ucraina schiacciata

«Sì che ci saranno elezioni in Ucraina. Loro – gli ucraini – sono d’accordo»; parole dell’inviato trumpiano Steve Witkoff. L’ennesimo strattone alla presidenza Zelensky – presentata ancora una volta come destinata a durare giusto il tempo di nuove elezioni apparecchiate in corsa – serve al presidente e al suo amico di golf Witkoff a spingere ancor più nell’angolo Kiev, ad esempio per rivedere un accordo sulle risorse più favorevole alla Casa Bianca, e a tener buono Vladimir Putin, con il quale Witkoff discute per certo più di una partita (l’imprenditore è inviato di Trump per il Medio Oriente).

«Dividing up the lands», che volgarmente può essere tradotto con «spartirsi le terre»: quando Donald Trump ha parlato dallo Studio Ovale del fatto che «presto avremo un pieno cessate il fuoco e poi un contratto», al contempo ha segnalato che in questo accordo sarà chiarita la divisione di territori. «Ne stanno negoziando mentre noi siamo qui», ha detto venerdì.

Non si riferiva a quel che deve ancora avvenire lunedì, ovviamente. Il suo uomo chiave, Witkoff, discute con Vladimir Putin – anche di Iran e Medio Oriente – e lo asseconda pure: «Il tema chiave del conflitto sono Donbass, Crimea e altre due regioni russofone dove ci sono stati referendum: cosa succede se si riconosce che sono territori russi? E può Zelensky sopravvivere politicamente se lo riconosce?». Il Kyiv Independent ricorda correttamente che per Zelensky questa è da sempre una linea rossa, il che fa capire perché – in simultanea con lo scenario di cessione di territori alla Russia – Witkoff strattoni il presidente ucraino.

Già dai tempi del tavolo di Riad tra Marco Rubio e il Cremlino (per non parlare delle uscite di Trump su Zelensky «dittatore senza elezioni») era chiaro che gli Stati Uniti stavano aprendo più o meno tatticamente al piano di Vladimir Putin per organizzare al più presto elezioni apparecchiate in modo tale da tagliar fuori Zelensky. «La posizione russa è che Zelensky non è eletto e non si firma un trattato con lui. Ci saranno elezioni? Sì, ci saranno»: l’inviato trumpiano Witkoff ha incalzato pure nelle ultime ore il presidente ucraino su questo punto, passando poi all’incasso: questo è il momento migliore per Zelensky per finalizzare un accordo, ha detto.

E ha esplicitato tutto questo nel contesto di un’intervista con Tucker Carlson – il presentatore destrorso amico di Orbán e di illiberali vari – il che è di per sé significativo: qualche giorno fa tramite Politico era filtrato il lavorio svolto proprio da Witkoff, da Carlson e da uno dei figli di Trump per negoziare sotto banco con Yulia Tymoshenko e con funzionari vicini a Petro Poroshenko.

Le forze in campo e Pechino

«Penso che Zelensky abbia abbastanza digerito che l’Ucraina non diventerà membro Nato. Quanto alla protezione dell’articolo 5 da parte degli Usa o da paesi europei, senza essere membri della Nato, se ne può parlare. Ma in caso di accordo di pace è assodato che l’Ucraina non possa diventare membro dell’alleanza».

Mentre Witkoff fa «il pappagallo di Putin» (l’interpretazione è degli osservatori ucraini), gli europei che sul dopoguerra ucraino rischiavano di disperdersi – tra un Macron che preparava «la patria» al terreno e una Meloni che lo faceva bersagliare dai suoi autonominandosi promotrice del «dialogo» tra le sponde dell’oceano – sono accomunati su un punto: sono costretti a rivedere al ribasso i propri annunci.

Almeno finora, non c’è traccia certa né di vere garanzie di sicurezza americane (che Macron sosteneva di aver strappato) né di un ombrello transatlantico (al quale Meloni diceva di voler lavorare). A giudicare dalle versioni che circolano, gli immaginari stivali di europei sul campo dell’Ucraina stanno letteralmente retrocedendo: vengono visualizzati ormai praticamente al confine est dell’Ue stessa.

E chi andrebbe, quindi, a presidiare quella zona che Putin potrebbe essere tentato di valicare ancora? «La Cina starebbe valutando la possibilità di partecipare a una eventuale missione di peacekeeping in Ucraina: i diplomatici cinesi a Bruxelles hanno sondato se ciò sia concepibile e persino auspicabile dal punto di vista europeo», scrive Die Welt nell’edizione domenicale.

«Ambienti diplomatici di Bruxelles dicono che l’inclusione della Cina in una coalizione di volonterosi potrebbe aumentare l’accettazione da parte della Russia di truppe di mantenimento della pace». Anche la stampa tedesca inizia a registrare quelle stesse aperture di Pechino che già Michelangelo Cocco aveva segnalato su questo giornale: l’ipotesi dei «caschi blu cinesi in Ucraina» entra con più insistenza negli scenari.

© Riproduzione riservata