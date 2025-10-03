dopo gli avvistamenti in Germania

Dal muro di droni all’intelligenza artificiale pure per la sanità: il tech secondo von der Leyen

Francesca De Benedetti
03 ottobre 2025 • 21:01

L’avvistamento di droni sull’aeroporto di Monaco «conferma che una barriera serve a tutti», dice la Commissione. All’Italian Tech Week di Torino la presidente rilancia l’adozione massiccia dell’Ia. Pure per il welfare

I droni sui cieli di Belgio e Germania, l’intervento sull’intelligenza artificiale pronunciato da Ursula von der Leyen alla Italian Tech Week e persino i discorsi di Macron e Merz, insieme in Germania per il giorno dell’unità: ormai le dinamiche politiche europee rincorrono sviluppi tecnologici e apparati industriali. Attenzione, droni in corso Non c’è shutdown che spezzi «le trattative in corso con gli Usa», ha tenuto ad assicurare il ministero degli Esteri ucraino questo venerdì. Le trattati

