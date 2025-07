C’è un accordo tra Ue e Usa all’orizzonte; l’orizzonte è quello scozzese. «A seguito della telefonata positiva intercorsa con il presidente degli Stati Uniti, ci siamo messi d’accordo per incontrarci in Scozia domenica per discutere le relazioni commerciali transatlantiche, e come possiamo rafforzarle». Questo venerdì pomeriggio, Ursula von der Leyen ha scritto il messaggio che tutti i governi europei attendevano con impazienza.

Accordo in buca

Per dirla tutta, ne aspettavano due. La prima opzione era che Donald Trump – proprio come fa con le sue lettere sui dazi – scomponesse qualsiasi protocollo ed etichetta, sbattendo su Truth la notizia di un qualche accordo con l’Unione europea, proprio come lì ha piazzato in stile sberla la lettera-minaccia di dazi al 30 per cento da agosto. C’è da scommettere – sapendo già di vincere – che i funzionari di mezza Europa abbiano compulsato le app sul cellulare.

La seconda opzione possibile – alla europea, con un minimo di ordine – è invece il caro, vecchio incontro tra leader: ed è così che questo venerdì, su un altro social (X) ma sempre con un post, la presidente della Commissione Ue ha annunciato il suo viaggio in Scozia. Qui si trova, da ieri, Trump: si tratterebbe di un viaggio extralusso nei propri resort, di giornate spese a fare golf, di un incontro col premier britannico; ma è innegabile che l’Ue abbia sperato per tutta la settimana di approfittare della vicinanza per mettere in buca altro, nella cornice dei campi da golf: il fantomatico accordo.

Al tavolo disarmata, senza contromisure attive, pagando intanto dazi al 50 su acciaio e alluminio, salati dazi per le auto, il 10 sul resto, l’Ue si è vista sfuggire prima un accordo paritario (la proposta sbandierata inizialmente da von der Leyen, e cioè i dazi zero reciproci, diventerà tutt’al più dazi zero per gli Usa). Poi un accordo «inglese», al dieci. Infine, questa settimana, Bruxelles ha lasciato passare l’idea dell’accordo «giapponese» al 15, sperando – soprattutto Berlino – di ottenere sconti per le auto. Ma fino al primo pomeriggio di venerdì, Trump giocava con l’incertezza (che in economia è una tassa): mentre Bruxelles continua a recitare come una preghiera che l’accordo era a un passo, il presidente Usa andava dicendo ai cronisti che le possibilità erano fifty-fifty: metà e metà. «Abbiamo una chance 50 a 50, maybe less than that, forse pure di meno, ma insomma la metà delle possibilità di fare un accordo con l’Ue».

I due frenemies

Sempre questo venerdì, sul presto, mentre maturavano gli sviluppi sul fronte dei dazi, il presidente Usa non esitava a far volare sberle verbali in direzione della Manica: come al solito, il frenemy preferito, l’amico-nemico con cui scendere a patti e da ridicolizzare quando fa comodo, è Emmanuel Macron. «Sa qual è la buona notizia?», ha risposto Trump a un cronista che gli chiedeva contro del riconoscimento dello stato di Palestina annunciato dal presidente francese mercoledì sera. «La buona notizia è che quel che lui dice non conta; it doesn’t matter». Il tutto condito da: «Lui è un tipo un po’ differente, ma è ok, sa giocare in squadra».

Sfoltita dai toni non proprio diplomatici, l’uscita di Trump va decifrata. Davvero la mossa di Macron non ha rilevanza? «La catastrofe umanitaria a Gaza deve finire sùbito», hanno detto questo venerdì Francia, Regno Unito e Germania. Ma non c’è ancora l’ombra di una sanzione Ue contro Netanyahu, l’annichilimento di Gaza prosegue: sono fatti. La Spagna ha già riconosciuto la Palestina da oltre un anno (seguita da Norvegia e altri): si è mossa con un gruppo di paesi europei che più in generale, dal primo momento e anche in sede di Consiglio, sollecita azioni contro il massacro a Gaza; l’Irlanda è uno di questi, altrettanto la Slovenia. La testa di ponte iberico-irlandese chiedeva già da molto tempo di sospendere l’accordo Ue-Israele; ci è voluta però l’iniziativa diplomatica olandese, e si è dovuti arrivare a uno stadio avanzatissimo del massacro, perché una revisione dell’accordo fosse considerata. Dopodiché, una volta conclamata la violazione da parte del governo israeliano del diritto internazionale umanitario e quindi dell’articolo 2 dell’accordo, alcuni governi – non solo la Germania filo Netanyahu ma pure il nostro, l’esecutivo Meloni – hanno contribuito a svicolare evitando contromisure. Da un certo punto di vista, la mossa francese è evanescente: fa scalpore mediatico e istituzionale in un frangente in cui già non basta; servono tutte le leve economiche e politiche per bloccare sùbito la strage.

Tuttavia c’è una ragione, se Marco Rubio, il segretario di stato Usa, in linea col governo Netanyahu, ha reagito con durezza: quando un paese come la Francia si posiziona, anche la mossa simbolica pesa. Costringe gli altri a uscire dal silenzio, anche se per fare gaffe, come Antonio Tajani che dice che si può parlare di riconoscere la Palestina «solo quando loro avranno riconosciuto Israele», ignorando che l’Autorità nazionale palestinese lo ha già fatto da tempo. Rende più imbarazzante l’acquiescenza: questo venerdì pure i suoi ministri hanno ricordato a Keir Starmer che forse è il caso di seguire Parigi, anche se il premier è concentrato – su un campo da golf – a non irritare la Casa Bianca. Trump è abituato alle telefonate con Macron per venire a patti – ecco perché dice che «il ragazzo sa giocare in squadra» – il che non evita increspature simboliche o sberle diplomatiche, come visto al G7 in Canada.

