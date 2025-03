I “Patrioti” ribattezzati “Mega” friggono: Salvini dà a Macron del «pazzo», Le Pen contesta «la sottomissione all’Ue», Orbán si dissocia su Kiev. Ma i capi di stato e di governo hanno tutti dato il via libera al piano “ReArm Europe”, che non passerà neppure dal voto dell’Europarlamento. Macron pensa all’ombrello nucleare, Tusk vuole «preparare ogni maschio adulto alla guerra»

Da angoli diversi d’Europa ma sintonizzati tra di loro, i “Patrioti per l’Europa” ribattezzati all’occorrenza “Mega” friggono: Matteo Salvini finisce sulle testate francesi perché dà a Emmanuel Macron del pazzo («fou»), Marine Le Pen invita a «non sottomettersi all’Unione europea» e tira colpi ai piani del presidente francese sull’ombrello nucleare, mentre Viktor Orbán lancia l’ennesimo referendum-propaganda sull’Ucraina e non firma le conclusioni del vertice su Kiev; sarà per le simpatie con Putin e Trump e le vocazioni disgregatrici dell’Ue, sarà per la consapevolezza che dirottare debito sull’industria militare creerà scontento da capitalizzare politicamente.

Ma, a parte i trumpian-sovranisti, una opposizione cospicua al piano di riarmo organizzato da Ursula von der Leyen non risulta all’appello: in un’Ue dove la linea politica è ancora determinata dalla somma delle volontà dei capi di stato e di governo, e dove gli equilibri sono oggi pesantemente orientati a destra, ReArm Europe ha ottenuto il via libera politico da tutti i leader in Consiglio. Ognuno poi ci mette del suo: «Entro la fine dell’anno vogliamo costruire un sistema per cui ogni adulto maschio in Polonia deve essere addestrato per la guerra», annuncia Donald Tusk, che nelle ore del vertice europeo ha lanciato «una corsa al riarmo da vincere contro la Russia». Il premier polacco in aula questo venerdì ha parlato dell’idea di dotarsi di armi nucleari: «Stiamo parlando seriamente coi francesi dell’idea di un ombrello nucleare sull’Europa», ha aggiunto.

La traiettoria del riarmo non finisce con il vertice straordinario di questa settimana: la prossima ci saranno novità sul versante ucraino, quella successiva sul fronte della difesa europea. E i leader hanno in mente l’appuntamento di giugno, il vertice Nato, «sempre che per allora l’alleanza abbia la forma attuale», come ha avvertito Friedrich Merz giorni fa.

Che succede con ReArm

La proposta della Commissione europea, incrociata con le conclusioni del Consiglio europeo, lascia intendere i seguenti passi. Anzitutto, per poter sganciare 150 miliardi di prestiti agli stati membri mettendo a garanzia il bilancio comune, Bruxelles deve effettivamente battezzare questa misura. Von der Leyen ha già anticipato con quale cornice lo farà: il nuovo strumento finanziario viene attivato facendo ricorso all’articolo 122 del TFEU, uno dei trattati fondamentali dell’Unione, che contiene una sorta di leva di emergenza; in Consiglio, che torna a riunirsi con un vertice stavolta formale il 20 marzo, basterà una maggioranza qualificata (niente veti ungaro-slovacchi) e il parlamento verrà informato a cosa fatta. Non potremo mai contare i voti dei nostri eletti in Europarlamento, ma sappiamo che le famiglie della maggioranza tradizionale sono consenzienti: non solo popolari e liberali, ma anche i socialisti non contestano il dogma della rimilitarizzazione, anche se con qualche puntualizzazione in più. Saltare la prova del voto evita a von der Leyen altri negoziati e ai socialdemocratici imbarazzi.

I popolari guidati da Manfred Weber paiono aver portato a termine con successo una vera e propria trappola, se si ricostruiscono gli eventi. Il piano di «aumentare in modo sostanziale le spese nella difesa» era stato concordato dai leader già a Versailles ormai tre anni fa. Sempre nel 2022, dall’Europarlamento era partita una spinta a riformare i trattati; mentre i popolari spingevano sulla rimilitarizzazione, i socialdemocratici chiedevano anche un versante sociale. Ma quella richiesta è finita boicottata, anzitutto dai leader e pure dai popolari: a novembre 2023 ha votato contro non solo la destra estrema, ma pure la maggioranza del Ppe (partito del sedicente europeista Tusk in testa).

Nel frattempo il lavoro per aumentare le spese nella difesa è proseguito: a marzo di un anno fa, alla vigilia del congresso dei popolari che la ha consacrata per un secondo mandato, la presidente ha portato alle imprese «un segnale forte», il pacchetto per l’industria della difesa. Il Consiglio ha chiesto a von der Leyen un piano entro giugno scorso, ma la presidente ha aspettato le scadenze elettorali e l’emergenza del ritiro degli aiuti Usa a Kiev per presentarlo in via emergenziale. Col risultato che oggi sul tavolo ci sono gli aumenti della spesa militare ma non c’è ancora una difesa comune, né tantomeno una riforma anche sociale dell’Ue.

Anzi: oltre al “Libro bianco sulla difesa” atteso per il 19 marzo, von der Leyen medita un altro regalo ai colossi dell’industria militare, sotto forma dell’ennesimo “omnibus” presentato come piano di riduzione degli oneri burocratici ma deregulation di fatto. Lo si è visto coi precedenti pacchetti omnibus pochi giorni fa: i progressi fatti nello scorso mandato in ambito sociale e ambientale sono stati intaccati. «Ci siamo tolti gli auto dazi», ha esultato Macron.

Il presidente francese chiarisce che «restiamo alleati fedeli degli Usa», casomai ci si stesse illudendo su una emancipazione strategica degli europei. L’aumento delle spese è funzionale alle richieste di Trump, oltre che dei propri obiettivi: per l’Eliseo il chiodo fisso da anni è l’estensione dell’ombrello nucleare francese, su cui ha avuto l’appoggio del Ppe un anno fa e di Merz appena ha vinto. Inoltre l’Eliseo pilota la gestione del dossier ucraino: la prossima settimana riunirà a Parigi i capi di stato maggiore dei paesi interessati a dare garanzie sul campo a Kiev, e mercoledì in Francia sono invitati i ministri della difesa tedesco, polacco, italiano e britannico per «coordinare l’azione per Kiev». Salvini parla di «esercito europeo comandato da quel matto di Macron» e conclude: «No, mai!»

