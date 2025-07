La torta dei festeggiamenti di Ursula von der Leyen ha un sapore amarissimo per i partecipanti. Entro i prossimi giorni la presidente di Commissione pattuirà con Donald Trump un accordo sui dazi in cui l’unica vittoria da poter esibire sarà quella di aver pattuito qualcosa, la «prevedibilità» (che, essendo Trump l’interlocutore, resta un atto di fede). I dazi resteranno e – senza contare le concessioni già concordate al di fuori dell’accordo – si dice già che il patto «sarà peggio che per Londra».

Sempre von der Leyen supererà questo giovedì anche la mozione di censura, lasciando ai progressisti che ne reggono la poltrona pure l’umiliazione della vigilia: giusto questo mercoledì, la sua famiglia politica, il Ppe, ha bloccato un’iniziativa sul clima facendo cordata con l’estrema destra.

Dazi e certezza della pena

E se questo attesissimo accordo tra Ue e Usa sui dazi fosse persino peggio delle già scolorite aspettative? Peggio di quello siglato dalla Gran Bretagna, per dirne una. Ormai i segni dello smacco stanno salendo in superficie, emergono dalle analisi delle più prestigiose testate economiche internazionali («dazi più alti che per Londra, e dopo negoziati molto più lunghi», nota il Financial Times) e filtrano persino dal più abbottonato di tutti per definizione: il negoziatore. Questo mercoledì il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič – in contatto quotidiano con l’amministrazione Usa – si è spinto a dire che «a certain degree of rebalancing will remain». Non aspettatevi che tutto torni come prima (dazi inclusi), è il messaggio.

Era chiaro dal principio, cioè da quando Bruxelles ha scelto di presentarsi inerme al confronto, senza applicare nessuna delle contromisure ventilate, mentre Trump dal canto suo ha tenuto in piedi i dazi per tutto il tempo. Ora che «i negoziati sono arrivati alla massima intensità» e che «Bruxelles preme per chiudere l’accordo iniziale al più presto, nel giro di giorni» (a dirlo è la Commissione), l’esito delle trattative «a livello tecnico e politico» sta affiorando: si frantuma così, anche nel discorso pubblico, l’illusione di un accordo equilibrato e degno per gli europei. Oltre al dieci per cento di dazi che anche Londra aveva accettato – ma dopo trattative ben più rapide e con l’Ue pronta a bollarlo all’epoca come un modello da non seguire – l’Ue ha sulle spalle le mega-tasse Usa su alluminio, acciaio e derivati e la pretesa del 17 per cento sull’agroalimentare.

La ciliegina sulla torta (amara) di von der Leyen riguarda le auto: la Germania di Merz – tra i governi che più spingono per un accordo rapido – ha spinto per uno schema che possa in parte risparmiare le proprie grandi case automobilistiche (Mercedes, Bmw), ma che non protegge né l’intero indotto né il mercato comune, con rischi di disinvestimento in Ue a favore degli Usa (quel che Trump vuole).

Una volta Bruxelles dichiarava di puntare a «un accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti». Ora ripiega sulla certezza della pena: «Il nostro obiettivo – ha detto Šefčovič questo mercoledì – è ripristinare una prevedibilità ed evitare l’escalation». Il problema è che neppure questo è da considerarsi raggiunto.

«Da quel che so, l’Ue non riceverà una lettera da Trump», ha detto il portavoce al Commercio della Commissione questo mercoledì. Tuttavia Trump potrà sempre ripresentarsi con qualche minaccia, come ha già fatto col 17 per cento sui prodotti agricoli, il 50 sul rame, il 200 sulla farmaceutica: l’accordo di massima – nella versione nota questo mercoledì a chi segue il dossier – non contiene nessuna garanzia per il futuro. Per dirla in termine tecnico: Washington ha respinto finora l’idea che possa essere inclusa nel patto pure una clausola di standstill.

Inserirla significherebbe idealmente attivare il congelatore che impedisce a Trump di lanciare altri attacchi commerciali mentre proseguono i lavori (l’accordo di principio è in realtà un testo asciutto che consente di proseguire i negoziati per mesi e mesi sui vari dossier).

Il clima è cambiato

Alla vigilia della mozione di censura contro la Commissione europea, sapendo già che non ci saranno i numeri perché venga approvata, invece di «cercare il compromesso» – come aveva promesso lunedì ai socialisti e ai liberali – Ursula von der Leyen ha lasciato che la sua famiglia politica, quella popolare, tirasse l’ennesimo schiaffo al campo progressista, bocciando in combutta con l’estrema destra la richiesta di utilizzare la procedura d’urgenza per la legge sul clima.

Come se non bastasse, grazie al lasciapassare del Ppe la relazione sugli obiettivi climatici dell’Ue per il 2040 è finita in capo ai Patrioti per l’Europa: la famiglia di von der Leyen continua a giocare con le maggioranze e a far blocco – anzitutto su clima e migranti – con le destre estreme. Lo fa pure sapendo che il centrosinistra risparmierà von der Leyen dalla censura, e persino alla vigilia.

