«Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Se hai una visione, vai dal medico». Era la frase di Helmut Schmidt preferita da Angela Merkel. La sua ex ministra della Difesa – oggi presidente di Commissione al secondo mandato – deve averne tratto insegnamento: Ursula von der Leyen non ha una visione.

Al di là della narrazione di un’Europa in guerra, si barcamena: questo mercoledì nel discorso sullo stato dell’Unione è stata capace di lanciare contentini e briciole un po’ ovunque. La deregolamentazione ai popolari, promesse di sradicare la povertà alla sinistra; una piccola mossa su Gaza per sedare i gruppi progressisti infuriati, ma col suo Ppe che non firma la mozione dedicata al tema. Sanzioni ai «ministri estremisti» israeliani ma pure «ai trafficanti di migranti». Un colpo qua, uno là; l’unica visione pare quella cupa di un’Ue in armi.

Presidente di guerra

Subissata da mozioni di censura e scandali, equilibrista tra maggioranze variabili, capro espiatorio di quegli stessi governi che le hanno chiesto arrendevolezza con gli Usa per poi scaricare su di lei il fallimento strategico generale, Ursula von der Leyen ha la sua strategia di sopravvivenza, ed è ormai trito e ritrito lo schema: anzitutto, si presenta come presidente di guerra.

Lo ha fatto questo mercoledì, sin dall’incipit dello “state of the Union”: «Europe is in a fight». E ancora: «Yes, Europe must fight». Già in passato von der Leyen ha fatto campagne elettorali in giubbino antiproiettile, inaugurato l’imperativo dell’«urgenza» e i collegi di guerra. E se mai si potesse avere ancora qualche dubbio sul fatto che il combattimento possa essere metaforico, è lei stessa a sfoltirlo: l’ossatura del suo intervento davanti all’Europarlamento è costruita invocando unità contro il nemico, la Russia.

Citando droni, sorveglianza del fianco orientale e così via, l’Europa – chiede – «ha lo stomaco per combattere? Ne ha la capacità, o siamo in grado solo di combattere tra di noi, paralizzati dalle divisioni?». È la mattina della Polonia in allerta per i droni russi, certo, ma è anche il sempiterno rally ‘round the flag effect, il tentativo di compattare maggioranze incerte («voglio rafforzare la maggioranza democratica europeista», dice, ma per lei anche FdI corrisponde alle caratteristiche). E soprattutto, il tentativo di azzerare le critiche puntando sul pericolo esterno.

Von der Leyen non rinnega nulla – insiste che con gli Usa sui dazi «abbiamo il miglior accordo, senza dubbio» – e maschera tutto: cita obiettivi ambientali mentre promette a Trump l’acquisto di energie fossili, promette attenzione al sociale mentre smantella le direttive sulla responsabilità socioambientale d’impresa, presenta la deregolamentazione come un favore ai lavoratori, sostiene che l’Ue sia intervenuta tempestivamente per bloccare l’impennata dei prezzi mentre proprio lei rallentava l’intervento, sollecitato da Draghi premier, sul tetto al gas.

Gaza e il gioco di ruolo

Anche su Gaza la presidente di Commissione – tanto rapida anni fa nell’issare bandiera israeliana – si è finora contraddistinta per silenzi e inazione: se questo è il punto di partenza, le dichiarazioni fatte questo mercoledì all’emiciclo sono inedite seppur tardive e di portata limitata. «Quel che sta accadendo a Gaza ha scosso le coscienze ed è inaccettabile», ha detto von der Leyen, pur senza mai nominare né Netanyahu né il governo israeliano. «La fame non può mai essere un’arma di guerra. This must stop. Questo deve finire». Nei fatti, von der Leyen vuole «mettere in pausa» il supporto dell’Ue a Israele «senza toccare però la società civile», «sospendere parzialmente l’accordo di associazione Ue-Israele in relazione al commercio», proporre «sanzioni ai ministri estremisti e ai coloni violenti». Già a luglio, prima Slovenia e poi Olanda hanno sanzionato Smotrich e Ben-Gvir.

«I doppi standard restano evidenti, ho sempre sostenuto pienamente l’Ucraina eppure si fatica a vedere lo stesso slancio per Gaza. Ursula nel suo discorso ha assunto una certa posizione perché ha capito che non solo in parlamento ma nella società Gaza è un tema forte», dice a Domani la capogruppo socialista Iratxe García Pérez, sancheziana e attiva sul tema (allo state of the Union, socialdemocratici, sinistra e verdi si sono vestiti di rosso per richiamare attenzione su questo). «Tuttavia temo che il Ppe resti con un’altra attitudine». I socialdem hanno firmato con liberali e verdi una risoluzione congiunta, i Popolari no: mentre von der Leyen fa un passetto, Manfred Weber spinge a destra. Questo mercoledì nel gruppo Ppe l’orientamento era «voto libero».

Con i suoi ammiccamenti ai Conservatori meloniani, la presidente ha già dimostrato in passato (e pure in quest’ultimo discorso sullo stato dell’Unione, ad esempio nei passaggi sui migranti) attenzione a quell’area; la divisione (o il gioco) di ruoli con Weber fa da alibi a chi continua a supportare la Commissione pur subendone l’ambiguità. «Weber è il suo peggior nemico, presidente», se n’è uscita questo mercoledì García Pérez, che dice ancora di «voler vedere se von der Leyen darà seguito alle sue parole» (è presidente dal 2019) e non intende sostenere neppure la mozione di censura della Sinistra europea. «Siamo nella maggioranza europeista, siamo responsabili», ribadisce a Domani.

Nel frattempo l’insoddisfazione verso Ursula von der Leyen si accumula: dopo la bocciatura della mozione di censura presentata da un pezzo dei Conservatori, sono pronte altre due mozioni (e sono finiti i 60 giorni necessari tra una mozione e l’altra). Oltre a quella promossa da The Left, c’è quella dei Patrioti, il cui testo abbiamo anticipato martedì sul sito di Domani. Questo mercoledì Jordan Bardella ha presentato l’iniziativa, lamentando che «l’accordo stretto da von der Leyen ci fa vassalli degli Usa». Deve aver già dimenticato la convention Maga dei Patrioti e le uscite di Salvini per sopire le tensioni con Trump.

