Trecentosessanta europarlamentari hanno blindato Ursula von der Leyen votando contro la mozione di censura promossa dall’estrema destra contro la Commissione europea. Ma il dato politico emerso questo giovedì non è la pura sopravvivenza politica della presidente: non è mai stato plausibile che l’iniziativa ottenesse i due terzi necessari per scuoterla davvero dalla poltrona. Se la mozione va interpretata come uno stress test, allora l’esito è che il più stressato di tutti è l'Europarlamento: dati alla mano – essendo gli eletti in tutto 719 – circa la metà dell’aula si polverizza tra favorevoli alla mozione, assenti, astenuti e usciti dall’aula.

L’aula spaccata come una mela – e poi ulteriormente polverizzata – segnala l’ambiguità dell’era von der Leyen.

La fase dell’ambiguità

Con la sua strategia delle maggioranze alterne, la presidente accentratrice – più che minare il proprio potere – sta depotenziando la capacità degli eletti di farle da contraltare: non esiste un blocco politico capace di produrre una visione, perché il Ppe vuole giocare da regista di blocchi alterni e rifiuta di restare nel perimetro di una piattaforma condivisa e accountable assieme ai socialisti e liberali.

Al contempo non esiste neppure un blocco capace di far avanzare una visione alternativa, sia sul versante progressista – perché i socialisti stessi restano aggrappati alla maggioranza tradizionale o al simulacro che ne resta – sia dal lato opposto: l’estrema destra stessa è tatticamente divisa (chi di governo, come i meloniani, chi di lotta retorica anti establishment).

Anatomia del voto

A votare a favore della mozione di censura – dunque contro la Commissione – è anzitutto la parte di estrema destra che la ha proposta. L’iniziativa è partita da Gheorghe Piperea, eurodeputato di Aur, l’estrema destra romena guidata da George Simion, sconfitto alle presidenziali, che ha rivendicato l’iniziativa. La parte della mozione in cui si parla di ingerenze Ue nel voto romeno e tedesco è chiaramente ispirata dalla narrazione di Simion, Georgescu e dei vari Musk/Mega a riguardo.

Aur fa parte di Ecr: i meloniani ne hanno promosso l’ingresso un anno fa; tuttavia pubblicamente rinnegano la mozione. Da fuori, Ecr appare allo sbando: oltre ad Aur, pure gli ultraconservatori del Pis polacco, compreso il cocapogruppo di Ecr, hanno firmato per la mozione e l’hanno poi votata; intanto svariati account social legati all’estrema destra romena prendono di mira Meloni come «traditrice perché il suo partito non voterà contro von der Leyen».

Fratelli d’Italia guida il fronte di chi si dissocia dalla mozione: il capogruppo meloniano di Ecr, Nicola Procaccini, ha manifestato sùbito contrarietà. «Questo è il nostro tempo e non lo sprecheremo», ha detto lunedì in aula alludendo alla partnership col Ppe. Alla fine il gruppo Ecr è risultato numericamente spaccato in due e FdI ha trovato l’escamotage di non partecipare al voto, portando con sé altre delegazioni (come i conservatori cechi di Fiala). Dunque in Ecr 39 hanno votato per la mozione (Pis, Aur, ma pure Marion Maréchal e altri), in 34 (in prevalenza italiani) sono usciti.

La spaccatura è anche strategica: i meloniani sono dal 2021 il cavallo di Troia dell’estrema destra per penetrare il centro del potere, dunque il Ppe e le scelte di von der Leyen. La presidente questo giovedì non si è fatta vedere al voto che la riguardava, ma a Roma sì, al fianco di Meloni.

Dalla compagine dell’estrema destra proviene la maggior parte dei voti a favore della mozione: votano sì i Patrioti per l’Europa (Lega compresa), che hanno da poco ottenuto grazie al Ppe un incarico sul clima in aula ma spintonano la presidente, oltre che Esn, il gruppo di AfD. A favore pure i 5 Stelle e pochi altri di The Left.

L’alternativa in letargo

Gran parte del Ppe ha votato contro la mozione (ma il 10 per cento del gruppo ha preferito non votare). Meno scontati sono i voti contrari da socialdemocratici, liberali e verdi.

La prima motivazione è che una mozione dell’estrema destra è insostenibile in quanto tale. Va detto che il testo di Piperea si incardina su due temi – la mancanza di trasparenza e i tentativi di scavalcare l’aula – che sono certificati dalle stesse istituzioni Ue: l’opacità nei negoziati con Pfizer è attestata dalla Corte di giustizia Ue, da Corte dei conti e ombudsman Ue; l’inappropriatezza della leva emergenziale (articolo 122) per ReArm dalla stessa commissione giuridica dell’Europarlamento.

A ogni modo l’associazione dei progressisti con l’estrema destra avrebbe potuto essere evitata con altre vie: così in Francia la sinistra (all’epoca unita, socialisti inclusi) ha fatto cadere il governo Barnier. Non ha votato la mozione di censura proposta dall’estrema destra, ma ne ha proposta una propria in cui stigmatizzava i lepeniani; che comunque la hanno votata.

In Ue i socialisti hanno presentato il proprio voto contro la mozione (dunque pro von der Leyen) sventolando presunte concessioni sul design del futuro bilancio Ue; ma non sono tali. A prova delle sue derive, von der Leyen aveva provato a minare il fondo sociale europeo e il ruolo delle regioni, e dopo aver scatenato reazioni diffuse che la hanno costretta a una retromarcia, la ha offerta come alibi ai socialisti.

I progressisti restano aggrappati alla vecchia maggioranza/speranza, preferendo la certezza di un pezzo di torta (sempre più piccola) al rischio di inaugurare un orizzonte di opposizione. Non è detto sia la strategia vincente: a Meloni l’opposizione a Draghi è valsa la vittoria nel 2022.

Il fatto che alcuni in area S&D (una trentina), un pezzo ampio di sinistra Ue (una trentina) e una ventina di green (pure Avs) questo giovedì abbiano preferito non votare indica l’indigeribilità dello status quo per una fetta di sinistra. Il fatto che solo la metà degli aventi diritto abbia difeso a spada tratta von der Leyen, ma l’altra metà resti polverizzata, segna forse una débâcle numerica per la presidente, ma pure il successo luciferino nell’aver disorientato e quindi depotenziato l’aula.

