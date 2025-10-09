Von der Leyen sopravvive ad altri due tentativi di sfiduciarla. E salta sul piano Trump

true false

«Controversa fin dall’inizio e senza alcuna formazione, ahinoi!». Così il Frankfurter Allgemeine, voce conservatrice tedesca, descriveva Ursula von der Leyen quando ancora era ministra della Difesa di Angela Merkel e già si invischiava in scandali per corruzione e casi di messaggini distrutti. Ma l’allora cancelliera Merkel, tuttora grande amica, l’ha proposta per Bruxelles: già all’epoca la rampolla della famiglia Albrecht ha mostrato il suo talento più spiccato, ovvero allontanare i problemi o