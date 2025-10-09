Europa

Von der Leyen sopravvive ad altri due tentativi di sfiduciarla. E salta sul piano Trump

Francesca De Benedetti
09 ottobre 2025 • 20:05

L’Europarlamento respinge le mozioni di censura dei Patrioti e della Sinistra. La presidente imbarca l’Ue sulla ricostruzione di Gaza in stile blairian-trumpiano. Nessuno quanto l’ex ministra di Merkel incarna un paradosso: più la sua posizione diventa controversa, più lei dà prova di cavarsela con astuzia democristiana

«Controversa fin dall’inizio e senza alcuna formazione, ahinoi!». Così il Frankfurter Allgemeine, voce conservatrice tedesca, descriveva Ursula von der Leyen quando ancora era ministra della Difesa di Angela Merkel e già si invischiava in scandali per corruzione e casi di messaggini distrutti. Ma l’allora cancelliera Merkel, tuttora grande amica, l’ha proposta per Bruxelles: già all’epoca la rampolla della famiglia Albrecht ha mostrato il suo talento più spiccato, ovvero allontanare i problemi o

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 