A Bruxelles ormai l’antisemitismo potrebbe nascondersi anche nelle torte. Almeno questa è la posizione della Coordinatrice europea per la lotta contro l’antisemitismo e la promozione della vita ebraica Katharina von Schnurbein.

Nel corso di un incontro privato con gli ambasciatori europei avvenuto il 29 maggio a Tel Aviv, von Schnurbein ha detto ai diplomatici di ritenere le istituzioni europee sempre più a rischio di «antisemitismo ambientale».

Per sostenere questa tesi ha citato un episodio in particolare: la raccolta fondi, realizzata da alcuni dipendenti della Commissione europea attraverso la vendita di torte, per la Croce Rossa che opera a Gaza. Il leak è stato pubblicato a inizio luglio da EUobserver e sta creando imbarazzi e disagi a Bruxelles.

Il media europeo ha raccontato come sin da subito le parole di von Schnurbein abbiano lasciato sbigottiti diversi degli ambasciatori presenti all’incontro. È nella capitale europea però che l’accostamento di un gesto umanitario a un’azione antisemita sta facendo discutere di più. Domani ha parlato con due dipendenti della Commissione europea che hanno contribuito a realizzare la raccolta fondi. Entrambi preferiscono rimanere anonimi. «Siamo rimasti sgomenti di fronte alle parole di von Schnurbein. Ci sembra assurdo equivocare una raccolta fondi umanitaria per un atto ostile verso gli ebrei».

Gli organizzatori della raccolta fondi rivendicano di aver agito seguendo i principi cardine dell’Unione europea. «Come staff dell’Unione europea siamo leali ai principi ed i trattati su cui l’Europa è stata creata dai padri fondatori (libertà, democrazia, rispetto per i diritti umani e lo stato di diritto). Le azioni di solidarietà interna che sono state organizzate in questi mesi verso il popolo palestinese da molti colleghi, esattamente come quelle organizzate per il popolo ucraino, hanno semplicemente l’obiettivo di rimanere fedeli a questi principi fondanti».

Malcontento generale

Il leak delle frasi di von Schnurbein sta aggiungendo benzina al fuoco della frustrazione dei dipendenti Ue. In molti sono scontenti di come i leader delle istituzioni europee stanno gestendo il conflitto a Gaza. Già a maggio 2024 oltre duemila dipendenti avevano scritto una lettera ai vertici istituzionali.

Il testo chiedeva alla leadership di prendere provvedimenti concreti per far rispettare i diritti umani a Gaza. «Per ricevere una risposta sono dovuti passare cinque mesi. Ed era in fin dei conti priva di contenuti», dicono a Domani i dipendenti che nel frattempo lamentano anche una strana crescente difficoltà nell’organizzare iniziative simili alla raccolta fondi tramite la vendita di torte.

«Rispetto a marzo-aprile, periodo del lancio delle cake sales, organizzare queste attività è diventato più difficile e le richieste sono diventate all'improvviso estremamente burocratizzate. All'inizio bastava un'autorizzazione dell’Oib (Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles) per adibire lo spazio alla vendita di beneficenza. Adesso c’è un labirinto di procedure. Ci siamo confrontati con colleghi che hanno organizzato attività simili per altre cause: nessuna di queste richiedeva l'adempimento delle pratiche di approvazione che ci vengono richieste e nessuno aveva mai sentito parlare di linee guida da seguire».

Le iniziative umanitarie per Gaza sembrano essere malviste dalle istituzioni europee. «A livello personale continueremo a organizzare eventi di questo tipo, ma è evidente come sia sempre più difficile. All’interno degli uffici c’è un clima spesso pesante quando si affronta questo argomento. Tanti colleghi hanno paura di esporsi per potenziali ritorsioni a livello professionale. Le parole di von Schnurbein sono solo la punta dell’iceberg».

Anche perché nel frattempo l’Unione europea sembra continuare nella direzione indicata dalla coordinatrice. Nel suo discorso von Schnurbein aveva infatti chiesto di non rivedere in alcun modo l’accordo di cooperazione tra Israele e Ue.

Pochi giorni fa il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue ha bloccato la proposta di sospendere questo patto. «Notizie del genere non fanno che convincerci della necessità di iniziative su Gaza e dimostrano il lampante scollamento tra istituzioni europee e l’elettorato», dicono i dipendenti che comunque tengono a sottolineare come «il discorso sia più ampio e si intersechi con la frattura tra elettorato e governi nazionali».

La richiesta di dimissioni

Non è detto comunque che le parole di von Schnurbein non abbiano conseguenze. Il 16 luglio 26 europarlamentari hanno scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere le sue dimissioni. Secondo i deputati, la reputazione della coordinatrice sarebbe ormai “compromessa” dopo il leak.

I dipendenti della Commissione europea preferiscono non entrare nel merito della richiesta di dimissioni, ma tengono a mettere in chiaro che «le parole di von Schnurbein rivelano una visione distorta di cosa sia l’antisemitismo. Serve una risposta netta e chiara per preservare l'integrità non solo dei colleghi attaccati ma delle istituzioni stesse. Il rischio è fare la fine della rana bollita. Ma a finire bolliti sarebbero i valori europei».

© Riproduzione riservata