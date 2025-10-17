Forgione: «L’Antimafia ha perso credibilità e indipendenza»

true false

Il caso Scarpinato, la vicinanza a Palazzo Chigi e un’indipendenza sempre più in discussione. La commissione Antimafia sembra ormai «ridotta a terreno di scontro politico e sta perdendo il suo spirito originale». Una situazione che, secondo l’ex presidente Francesco Forgione (riconosciuto pure dagli avversari come il primo ad aver realizzato una relazione sulla ‘ndrangheta unica nel suo genere), «mette in discussione l’efficacia e la credibilità di una commissione sempre più guidata da interessi