Nel suo Saggio sulla lucidità, il premio Nobel per la letteratura racconta un paese in cui cittadini si ribellano votando in maggioranza scheda bianca. Uno scenario che potrebbe verificarsi anche da noi, nel 2027, con gli italiani che disertano in massa le urne

«Era passata la mezzanotte quando lo scrutinio terminò. I voti validi non arrivavano al venticinque per cento, distribuiti fra il partito di destra, tredici per cento, il partito di mezzo, nove per cento, e il partito di sinistra, due e mezzo per cento. Pochissimi i voti nulli, pochissime le astensioni. Tutte le altre schede, più del settanta per cento, erano bianche».

Si chiude così il primo capitolo del Saggio sulla lucidità, libro dello scrittore portoghese José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Pubblicato nel 2004, è una radicale e impietosa critica del sistema politico incapace di dare risposta ai bisogni di un paese immaginario. I cui cittadini si ribellano utilizzando un’arma inconsueta, il voto. Nel senso che votano in maggioranza scheda bianca, determinando il collasso dello stato. Un racconto fantastico che si rivela però un esercizio visionario.

La crisi dei sistemi politici

La crisi che negli ultimi anni ha investito i sistemi politici non ha risparmiato alcun paese democratico. Ma se esiste un laboratorio avanzato per comprendere che cosa sta accadendo alle democrazie occidentali, questo è l’Italia.

Eravamo una volta il paese con il livello più alto di partecipazione al processo della democrazia rappresentativa. Fino al 1979 votava alle politiche più del 90 per cento degli aventi diritto. E mai, nei trent’anni seguenti, si era andati al di sotto dell’80 per cento. Poi la palla ha cominciato a rotolare sempre più velocemente.

Nel 2013 l’affluenza è scesa al 75 per cento e alle ultime elezioni politiche del settembre 2022 non ha superato nemmeno il 64 per cento. Ma se si tiene conto del voto degli italiani all’estero, allora non va oltre il 60 per cento. E prendendo in esame i soli voti validi, siamo al 58 per cento degli aventi diritto.

Cinque milioni di voti evaporati

In quattro anni e mezzo, dal marzo 2018 al settembre 2022, sono evaporati cinque milioni di voti: un numero pari a quello di tutti gli abitanti della Sicilia, o metà della Lombardia. E la discesa a rotta di collo è continuata alle europee del 2024, quando i voti validi sono stati appena il 45 per cento del corpo elettorale. Per non parlare delle consultazioni regionali e comunali.

Nel 2022 si è recato alle urne lo stesso numero di elettori che aveva votato nel 1953, quando l’Italia aveva 45 milioni di abitanti. Le ragioni del progressivo e inarrestabile disinteresse per il voto sono così tante che è difficile elencarle.

Leggi elettorali che impediscono ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. L’incapacità della politica di affrontare e risolvere i problemi. Le promesse vane e mai onorate dei partiti. Ma anche una classe dirigente palesemente sempre più inadeguata e irresponsabile che anziché perseguire l’interesse collettivo ostentatamente persegue il proprio. Non sempre con metodi trasparenti o accettabili.

Il risultato è che i governi di volta in vota alternatisi alla guida dell’Italia hanno visto crollare progressivamente la base della propria rappresentanza popolare. l’attuale governo si regge sul consenso più basso mai registrato e più modesto di tutti i paesi democratici. E per converso ha i margini di potere più ampi di qualunque governo precedente. La coalizione capeggiata da Giorgia Meloni ha raccolto il 24,7 per cento dei voti validi ma controlla il 60 per cento dei seggi parlamentari.

Orizzonte 2027

La democrazia italiana è gravemente malata. Secondo i sondaggi Ipsos l’area dell’astensionismo è salita dal 39 per cento di prima delle elezioni politiche del 2022 al 46,5 per cento. Ed è qui che la realtà rischia di incamminarsi a passi imprevedibilmente rapidi verso la visione di Saramago.

Che cosa accadrebbe se in Italia la stragrande maggioranza degli elettori nel 2027 non andasse a votare? Cioè se la democrazia rappresentativa per come l’abbiamo conosciuta da ottant’anni a questa parte implodesse per decisione degli elettori, privando la politica (tutta la politica) della legittimità di governare? Per la Costituzione italiana la sovranità appartiene al popolo, e questo è incontrovertibile: me se il popolo dovesse di propria iniziativa rinunciare alla sovranità, quali sarebbero le conseguenze? Chi potrebbe esercitare la sovranità, e in che modo? In un primo momento forse con la proclamazione dello stato d’emergenza, che consenta al governo centrale scaduto e delegittimato di andare oltre l’ordinaria amministrazione? Già, ma dopo?

Chi è al potere difficilmente vorrebbe rinunciarvi, e sarebbe disposto a percorrere qualunque strada per mantenerlo.

Conservare il potere

La storia di questo paese, da questo punto di vista, offre molteplici spunti. Insegna, per dirne una, che non sempre tutti gli apparati dello stato si sono prodigati nella difesa della democrazia. Ma che anzi hanno protetto chi collaborava con forze reazionarie intenzionate a sovvertire la repubblica. Tanto tempo è passato dai tentativi di colpo di stato rivelati da coraggiose inchieste giornalistiche negli anni Settanta, o dai piani di logge massoniche deviate in combutta con organizzazioni neofasciste e schegge infedeli dei servizi segreti. Schemi che appartengono al passato e oggi non più applicabili.

La strategia per la conservazione del potere potrebbe però prendere altre forme, seguendo magari l’esempio delle autocrazie che stanno contagiando anche gli Stati Uniti d’America. Del resto la democrazia rappresentativa italiana non sta già da tempo incrociando certe modalità di gestione del potere che sia pure alla lontana ne ricordano certi aspetti? Basta pensare all’uso smodato dei decreti legge, che tracima nell’incostituzionalità, con il parlamento ridotto a ratificare le decisioni dell’esecutivo senza alcun distinguo.

Un sistema che ha espropriato i nostri rappresentanti del potere legislativo. In un modo così smaccato che già qualche anno fa il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si lasciò sfuggire un’idea clamorosa per confinare definitivamente il parlamento a una funzione ancillare: far votare le leggi del governo soltanto ai capigruppo.

Scenario inquietante

Le premesse per uno scenario inquietante ci sarebbero quindi tutte, anche a giudicare dalle tentazioni che ogni tanto affiorano senza pudore nell’attuale maggioranza di governo, nemmeno troppo lontane dalla realtà, e che prenderebbero tragicamente forma. Ma in ogni narrazione distopica che si rispetti irrompe sempre l’imprevedibile componente umana.

Ed è l’elemento capace di sovvertire un destino già scritto per il 2027 che abbiamo immaginato, l’anno in cui si potrebbe andare a votare per la terza Repubblica con l’elezione diretta del premier. Ma le urne verrebbero clamorosamente disertate dagli italiani, precipitando il paese nell’incubo prefigurato vent’anni fa da José Saramago.

Com’è noto, la democrazia non è un regalo del cielo. Come non è scritto da nessuna parte che debba durare in eterno. In passato l’abbiamo già sperimentato, verificando come un sistema democratico sia anche capace di suicidarsi. E va detto chiaramente non senza angoscia che oggi esistono le condizioni perché un nuovo suicidio non sia poi così impossibile.

Che un racconto di come la nostra democrazia possa arrivare a quel punto serva di lezione ai partiti politici e ai loro leader, impegnati al massimo per agevolare il suicidio, è l’unica speranza custodita in questo libro, 2027. Fuga dalla democrazia (Solferino).

