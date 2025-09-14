Dalla kermesse dei Patrioti di Vox a Madrid, la premier rispolvera la strategia del vittimismo. Mentre i vicepremier seguono le direttive di Fazzolari: criticare l’opposizione per il linguaggio d’odio. Per Salvini «l’omicidio è uno spartiacque». Il capo della Lega attacca Saviano e promette un’iniziativa per entrare nelle scuole e nelle università per parlare di violenza. L’opposizione: «Ennesima distrazione di massa»

«Vorrei dire ai cattivi maestri che non ci faremo intimidire». Con voce ferma Giorgia Meloni rispolvera una formula da anni di piombo. Lo fa sabato mattina in un video messaggio inviato alla kermesse dei Patrioti, Europa Viva 2025, dove ricorda Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso mercoledì scorso negli Stati Uniti. Una formula usata allora per puntare il dito contro gli intellettuali che davano copertura ideologica al terrorismo. La premier la riprende per scagliarla contro gli «estremisti che si nascondono nei salotti».

Questa, del resto, è la linea del dossier messo a punto dall'Ufficio Studi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia e inviato a tutti i parlamentari dal titolo “Chi soffia sul fuoco”. Un vademecum ideato dal coordinatore della comunicazione del governo e del partito, Giovanbattista Fazzolari che spiega ai leader politici che contro la destra «in Italia l'odio politico sta crescendo, fomentato», appunto, «dai cattivi maestri».

Sequenza di attacchi

La giornata di ieri è dunque una sequenza fitta di attacchi alla sinistra, di celebrazioni della figura di Charlie Kirk e di vittimismo meloniano che gira intorno al “non”. Quello che non siamo. Quelli che non vogliamo. Quelli che non ci vogliono. «Non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di chi vuole far precipitare le nostre nazioni in una spirale di violenza» sottolinea la leader di Fratelli d’Italia. «Ma voglio anche dire loro che non ci faremo intimidire, che andremo avanti a batterci senza sosta per la libertà dei nostri popoli».

La figura di Kirk occupa la scena della convention dei Patrioti apertasi con un video tributo e una standing ovation sulle note della canzone religiosa cristiana e inno militare La muerte no es el final (“La morte non è la fine”). Se Meloni parla di «sacrificio», Javier Milei incentra il suo messaggio sul «martire della libertà»: questa «è solo una prova in più di quello che è la sinistra al suo stato puro, ovvero odio e risentimento», dice il presidente argentino.

Nel pomeriggio arriva anche il videomessaggio del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini: «C'è gente che negli Stati Uniti, come in Italia ha riso, quasi ha giustificato “però un po' se l'è cercata”», è tornato a rimarcare. «Penso che il mondo da quella sera sia cambiato». Poche ore prima il capitano aveva confessato alle colonne del Corriere della Sera di aver pianto per l’assassinio dell’influencer Maga. E ha annunciato un’iniziativa per parlare con i giovani, nelle scuole e nelle università, per contrastare il crescente clima di odio e violenza. Poi, in videocollegamento con la Festa nazionale dell'Udc a Roma dalla cucina di casa sua, ha messo nel mirino Roberto Saviano: «Ha fatto un post in cui non condannava l'omicidio, ma era preoccupato che potesse portare consenso a Trump. È un versante pericoloso quello in cui non hai un avversario, ma un nemico, e qualcuno festeggia davanti a un morto che è meno morto di altri».

Chi alza i toni

Da un altro palco, quello della kermesse dei giovani del partito a San Benedetto del Tronto "Azzurra Libertà", l’altro vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, punta il dito sui Cinquestelle e torna alle accuse lanciate al Senato contro di lui chiamando in causa il leader pentastellato: «Conte abbia il coraggio di smentire i suoi per non essere complice di un linguaggio d'odio. Ho lanciato ieri un appello. Chieda scusa agli italiani, non a me o Meloni, per quello che dicono. Criticare è lecito, mettere al pubblico ludibrio e gogna no».

Giuseppe Conte risponde a stretto giro di posta: «La destra alza i toni e ributta la palla, invitando fintamente ad abbassarli. Del resto, il malcontento è diffuso anche se loro dicono che tutto va bene. E allora la strategia della destra ha due pilastri. Il primo è introdurre norme repressive del dissenso e delle contestazioni, come il Decreto sicurezza. Il secondo è attaccare gli esponenti dell'opposizione e dire che si sta fomentando l'odio». Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, la destra cerca «un nemico al giorno, un capro espiatorio. Se qualcosa non va è colpa di qualcun altro. Questa retorica dei nemici finisce per mettere gli uni contro gli altri. Sta a noi fare emergere queste contraddizioni divenute più evidenti con Trump».

Il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, bolla come «parole irresponsabili che incitano all'odio» quelle di Meloni alla kermesse di Vox. Sulla stessa linea Nicola Fratoianni che aggiunge: «A destra non vogliono che si parli delle crisi industriali in corso nel paese, non vogliono che si parli del declino economico e sociale». Di «vittimismo a buon mercato» parla anche Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva: «L'ennesima arma di distrazione di massa. Taglio Irpef per il ceto medio, il taglio delle accise sulla benzina, l'aumento delle pensioni minime, l'abolizione della Fornero, la rottamazione delle cartelle fiscali, gli investimenti nella sanità? Li facciamo domani».

