Sull’omicidio Kirk la premier tira in ballo la retorica dei «cattivi maestri» e Salvini se la prende con Saviano. L’opposizione: «Distrazioni di massa»
Dalla kermesse dei Patrioti di Vox a Madrid, la premier rispolvera la strategia del vittimismo. Mentre i vicepremier seguono le direttive di Fazzolari: criticare l’opposizione per il linguaggio d’odio. Per Salvini «l’omicidio è uno spartiacque». Il capo della Lega attacca Saviano e promette un’iniziativa per entrare nelle scuole e nelle università per parlare di violenza. L’opposizione: «Ennesima distrazione di massa»