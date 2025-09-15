«60 under 30» si terrà all’Università Studi link di Roma. Saranno raccontate le storie di 60 ragazzi che già hanno fatto parlare di loro per l’impegno politico. Organizzato dall’associazione La Giovane Roma il magazine Politica, tra gli ospiti anche Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

E chi lo dice che i giovani non seguono più la politica? A Roma la terza edizione di «60 under 30» dimostra il contrario. Durante l’evento, che si terrà alle 16 del 19 settembre nella corte dell’Università degli Studi link di Roma, verrà presentata una lista di sessanta promesse della politica italiana. Come dice la presentazione sono i leader di domani, il volto nuovo delle istituzioni, quelli che «stanno cambiando il paese».

Le vite di 60 promesse

«Sono arrivate oltre mille candidature» e «abbiamo raccolto 60 storie, ma in tutto il Paese ce ne sono molte di più», dice Federico Lobuono, presidente de La Giovane Roma, associazione che promuove l’iniziativa insieme al magazine Politica. Sono le vite di 30 ragazzi e 30 ragazze che hanno già fatto parlare di loro per l’impegno sociale e politico: deputati, sindaci, assessori, consiglieri regionali, comunali, membri di importanti segreterie politiche, dirigenti di partito.

La fame di politica

«Negli ultimi anni abbiamo visto come i giovani abbiano fame di politica, e la presenza di ospiti così importanti, insieme a L’Espresso come media partner per il terzo anno consecutivo, è la prova che anche i grandi guardano con interesse alle nuove generazioni. Il nostro obiettivo è far capire che il futuro non deve aspettare: vogliamo essere protagonisti, adesso», conclude Lobuono.

Tra gli ospiti dell’evento ci saranno anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

