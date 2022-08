A 36 giorni dal giorno delle elezioni i partiti stanno per chiudere le liste dei candidati ma alcuni sembrano più in difficoltà di altri.

9.30 – Castelli candidata a Novara al posto di una militante dem

L’ex grillina Laura Castelli, fedelissima di Luigi Di Maio, è stata inserita a sorpresa nell'uninominale per la Camera nel collegio del Piemonte 2. La decisione del Nazareno per il collegio, considerato comunque perdente, ha fatto infuriare i militanti locali perchè ha tolto il posto alla segretaria cittadina e consigliera comunale con record di preferenze, Milu' Allegra, che resta nel listino plurinominale al secondo posto, dopo un altro indigesto come Federico Fornaro di Leu come capolista.

