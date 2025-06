«Siamo popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II ha reso più viva questa consapevolezza, quasi anticipando un tempo in cui le appartenenze si sarebbero fatte più deboli e il senso di Dio più rarefatto», ha detto sabato 31 maggio papa Leone XIV, ordinando undici preti della diocesi di Roma.

Non vale solo per la chiesa. Anche sul piano civile le appartenenze appaiono slegate, quasi dissolto il senso dello stare insieme, il popolo perduto. Alla vigilia della festa del 2 giugno la Repubblica appare svuotata. Svuotato il parlamento, trasformato in aula parladòra, prolungamento dei talk-show, camere di conferma dei provvedimenti del governo: un deterioramento cominciato più di trent'anni fa e oggi arrivato al punto più basso, il silenzio con cui la maggioranza avalla ogni norma di palazzo Chigi, com’è accaduto con il decreto Sicurezza.

Svuotato l’esecutivo, schiacciato sulla premier e sulla mito della sua durata. Svuotato il dibattito pubblico, nel quadro di un conformismo informativo che riempie pagine e ore di trasmissione con un delitto avvenuto diciotto anni fa. Svuotata la classe dirigente, che dirige ben poco, come si è visto sempre sabato, quando Fedez è apparso al congresso dei giovani di Forza Italia come la Madonna. Antonio Tajani, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, sotto il palco, sembravano i pastorelli di Fatima.

2 giugno 1946

Svuotato, soprattutto, il popolo. L’astensionismo non è l’unico indicatore, ma l’atto del voto è un riconoscimento collettivo. La storia di una comunità e dei singoli che ne fanno parte è scandita dalle elezioni.

Il 2 giugno 1946 fu una data spartiacque, con la conquista del voto femminile. Votarono in 24 milioni, l’89 per cento degli aventi diritto, in un’Italia ancora in macerie. Meno raccontato è il diritto di voto per i diciottenni, introdotto nel 1975, cinquant’anni fa. Alle successive elezioni politiche, il 21 giugno 1976, votò il 93,4 per cento. Le elezioni dei due vincitori, la Dc di Aldo Moro e Benigno Zaccagnini e il Pci di Enrico Berlinguer, al massimo storico. Partiti dalla forte identità ma pluralisti, di parte ma sicuri della loro missione nazionale.

L’inizio del vuoto

Da quel momento è cominciato il declino. Il vuoto è partito da lì, dal cuore degli anni Settanta: prima politico, poi sociale. Nel vuoto si sono inserite le oligarchie, l’antipolitica, le appartenenze sostituite da tifoserie mobilitate da leader ridotti a influencer e da influencer che si atteggiano a leader del neo-qualunquismo di massa, che invitano a non andare a votare.

Sabato qualcuno ha prodotto un messaggio mostruoso contro la figlia di Giorgia Meloni. La premier ha giustamente chiesto unità contro la violenza, parlando di un clima malato, ma è lo stesso clima in cui negli anni è prosperata la caccia social a magistrati, giornalisti, intellettuali come Roberto Saviano, attivisti di organizzazioni non governative, perfino alcuni preti colpevoli di accogliere i migranti.

L’odio cresce nel vuoto e si combatte con la partecipazione. Sabato c’era molta più gente del previsto a protestare contro il decreto Sicurezza. Non si criminalizza come anti-semita una manifestazione che chiede all’Italia di opporsi alla pulizia etnica effettuata dal governo di Netanyahu a Gaza, semmai i partiti arrivano in ritardo rispetto alla società che si sta mobilitando da un anno e mezzo.

Orizzonte referendum

Non si invita a disertare il referendum che per la Costituzione è lo strumento più importante di democrazia diretta. Nell’epoca delle appartenenze deboli partecipare nel metodo è un obiettivo in sé, è la difesa di uno spazio di democrazia, supera le logiche dei partiti dell’opposizione (per il Pd di Elly Schlein conta proseguire con la paziente opera di ricucitura con un pezzo di paese abbandonato negli anni).

Nel merito i quesiti su lavoro e cittadinanza per gli stranieri riguardano tutti. Per questo puntare sulle urne deserte l'8-9 giugno, come hanno fatto la seconda carica dello stato e la premier che resta muta, significa scommettere su una democrazia dell’indifferenza.

Discutere sull’utilità degli effetti del voto, sulla qualità di scrittura dei quesiti, è un esercizio legittimo, perfino nobile dal punto di vista intellettuale, ma non tiene minimamente conto della realtà in cui ci troviamo. Chi va a votare lo fa anche per restituire un senso non formale alla festa del 2 giugno. Il popolo che si muove per esserci, perché la Repubblica sia cosa di tutti e non solo di alcuni.

