Dopo l’accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda, c’è subbuglio nell’alleanza di centrosinistra. Mentre Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono insofferenti per i contenuti e hanno chiesto un confronto, Luigi Di Maio deve decidere se accettare il diritto di tribuna offerto dal Pd e rinunciare al suo progetto Impegno civico.

Diretta

12.07 – Paragone durante la presentazione del simbolo di Alternativa-Italexit ha anche presentato alcuni dei candidati nelle liste di Italexit: intanto c'è il no-green pass Stefano Puzzer. «L'ho dovuto convincere a lungo, perché lui non voleva assolutamente partecipare» rivela il giornalista. Poi Andrea Stramezzi, medico odontoiatra che si è dedicato alle cure covid. Francesco Amodeo, giornalista-blogger anti europeista. Lina Vanuali, primo giudice che ha dichiarato illegittimi i dpcm di Conte e si candiderà a Pisa. Raffaella Regoli, giornalista in forza a Mediaset, sospesa dal lavoro per non essersi vaccinata pur essendo over 50. L'avvocato Consuelo Locati, che ha difeso i parenti delle vittime del covid a Bergamo.

12.01 – Secondo l’AdnKronos ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una telefonata tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista. Sul tavolo, l'eventuale candidatura dell'ex deputato.

Di Battista avrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo, ma nulla al momento sarebbe stato deciso su un eventuale ritorno di Di Battista.

Conte ha detto più volte che Di Battista è una «persona seria» e che valuterà la sua posizione.

11.43 – «Raccogliere 750-1000 firme ad agosto significa voler eliminare le forze anti sistema. Vogliono buttarci fuori dal Parlamento: c'è la volontà di escludere determinate forze politiche dalla gara». Gianluigi Paragone, leader di ItalExit chiede a Sergio Mattarella di esentare il suo partito dalla raccolta delle firme per correre alle elezioni.

Presentando l'accordo con Alternativa, e il nuovo simbolo comune, Paragone dice: «O quella voce del dissenso entra in parlamento o io accompagnerò le voci del dissenso fuori dal Parlamento e faremo i conti da fuori. O il capo dello stato prende in mano la situazione o io starò in piazza con quelle voci del dissenso e accada quel che accada. Vediamo se le forze dell'ordine sono ancora capaci di tenere il dissenso visto che gli ultimi tempi li hanno passati a controllare green pass...».

11.34 – Conte polemizza sul primo videomessaggio della campagna elettorale agostana di Berlusconi in cui il leader di Forza Italia sostiene di aver portato in Italia i soldi del Pnrr.

10.00 – «Ho deciso di lasciare Azione perché non condivido la scelta di allearsi con persone e partiti che hanno fatto del populismo la propria bandiera, pur capendone le ragioni. Resta una comunità di belle persone guidata da una persona competente e appassionata» ovvero Carlo Calenda. Lo annuncia su Twitter Giampiero Falasca, postando la lettera di dimissioni.

9.41 – In un’intervista al Corriere della Sera il leader dei Verdi Bonelli sostiene la necessità di un confronto dopo l’accordo: «Dobbiamo discutere dei contenuti, i nostri li riteniamo fondamentali».

9.40 – Nella sua e-news, Matteo Renzi annuncia di puntare a 5 per cento. «Ci basta il 3 per cento per entrare in Parlamento e giocare lo stesso ruolo, decisivo, della scorsa legislatura. Col 3 per cento abbiamo portato Draghi, ci riproveremo. Ma non mi basta, non ci basta: vogliamo il 5%. E dopo quello che è successo ieri, POSSIAMO farlo».

9.35 – «Dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio che rientra nella democrazia diretta per dare agli iscritti la possibilità di dare indicazioni sulla scelta dei candidati». Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte ad Agorà, rispondendo a chi gli chiede se il Movimento sia pronto a scegliere i candidati attraverso le parlamentarie.

9.30 – Calenda in un’intervista a Repubblica dice di dormire sonni tranquilli. «Nella base tanti mi avevano chiesto di rompere: “vai da solo”, specie i militanti di Roma che avevano vissuto il 20 per cento alle comunali. Sono stato incollato al telefono per giorni. Alla fine è prevalso il senso di responsabilità».

Calenda dice di Renzi, che ieri ha chiuso a ogni alleanza e accusato Calenda di incoerenza, «lo vorrei con noi». Dei nuovi alleati Fratoianni e Bonelli «Ho promesso che non ne parlerò più. Non ho nulla contro di loro ma hanno contribuito a far cadere il governo Draghi».

