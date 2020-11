Non lasciare le piazze alle destre e ai negazionisti. Ma anche non lasciare che il dibattito sul futuro della città, anche sul futuro sindaco – o sindaca – si avviti su se stesso e si allontani dalle condizioni materiali di chi la abita e chi la vive. Su questa convinzione giovedì alle 17 la rete «Liberare Roma» ha convocato una manifestazione nella Capitale a piazza San Silvestro. Obbligatoria la mascherina e naturalmente obbligatorio il rispetto di tutte le norme anticontagio. Una scelta, quella della piazza, che le forze politiche della sinistra considerano a rischio flop. E invece all’appello hanno risposto in tanti e tante. Dal palco si ascolteranno le voci della città reale, quelle che stanno facendo i conti con l’emergenza sanitaria ed economica. «Il nostro ruolo è quello di stare tra le persone,vicino alla nostra comunità nel momento di estrema difficoltà che Roma sta vivendo», spiega Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio VIII e portavoce di Liberare Roma. «Presidiamo lo spazio democratico per mettere al centro dell’agenda politica romana la crisi che la città sta vivendo. Da marzo ad oggi nei nostri quartieri si sono acuite le fragilità. La pandemia sta riscaraventando nello sconforto chi faticosamente stava riemergendo dai danni della prima ondata».

In queste settimane la coalizione di centrosinistra si riunisce, ma la ricerca del candidato per le prossime amministrative, magari con le primarie, vira drasticamente sull’emergenza. Non abbastanza velocemente, secondo Ciaccheri: «La coalizione romana si sta arrovellando sul programma per Roma 2021. Ma magari fra sei mesi questa città sarà distrutta dalla crisi». Le forze politiche dell’alleanza romana sono invitare. Ma a farsi sentire saranno soprattutto le voci della città: dai lavoratori della Fiom alle comunità solidali della Cnca, e Black italians, la rete degli studenti medi, baristi e tassisti, associazioni Lgbt (parlerà Mauro Cioffari), operatori delle aziende partecipate del comune, operatori del turismo, della cultura, dello sport delle realtà delle periferie – ci sarà Silvano Setaro di Quadraro Boxe – e del sociale, come Maya Vetri di Casetta Rossa, l’ambientalista Paolo cento. Fra gli artisti, il regista Daniele Vicari e la cantautrice Tosca. Ci sarà anche Monica Cirinnà, la senatrice Pd candidata al Campidoglio. I parlamentari e gli europarlamentari (Nicola Fratoianni, Loredana De Petris, Massimiliano Smeriglio) si metteranno a disposizione metteranno della rete «Solid» che sarà lanciata al termine dell’iniziativa termine dell’iniziativa. E che aprirà in tutta la città appuntamenti di ascolto e di organizzazione delle categorie. Quelle che, con ogni evidenza, la sindaca Virginia Raggi non riesce a garantire.

