Una famiglia aerospaziale quella del sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari, con un intreccio satellitare che abbraccia il fondo Kkr fino a lambire i satelliti di Starlink di Elon Musk.

Alma Fazzolari, sorella del consigliere principe di Giorgia Meloni, ha infatti ricevuto la delega per seguire – tra le varie cose – i temi dell’aerospazio all’interno di Fibercop, società in cui è dirigente molto apprezzata grazie a un curriculum forgiato ben prima che il fratello approdasse nella stanza dei bottoni. Anche se oggi c’è la possibilità di incrociarsi agli stessi tavoli, da posizioni diverse.

Ad agosto 2024 nella distribuzione dell’organizzazione interna di Fibercop, che vedeva allora Luigi Ferraris (che ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi) nel ruolo di amministratore delegato, Alma Fazzolari ha ricevuto il compito di gestire la funzione di «regulary technical support», frutto appunto della precedente esperienza dentro Tim.

Tra i compiti previsti da questo incarico c’è «la responsabilità di assicurare il supporto tecnico-regolatorio del relativo posizionamento, in particolare per gli aspetti delle nuove tecnologie».

Inoltre, la funzione ha assicurato ad Alma Fazzolari «il coordinamento del posizionamento riguardo le tematiche inerenti le frequenze e nei confronti degli operatori satellitari, coinvolgendo le funzioni interessate per i rispettivi adempimenti e presidiando i relativi tavoli nazionali e internazionali». Deleghe sicuramente molto prestigiose in una società come Fibercop.

Il percorso di Fazzolari

Alma Fazzolari non è venuta dal nulla. Come ha raccontato in alcune interviste, è entrata in Tim già nel 1992, quando il fratello era un giovane studente con il cuore scaldato dalla fiamma missina, militante del Fronte della gioventù.

Mentre l’attuale sottosegretario si formava alla Sapienza, la sorella stava acquisendo le competenze che l’hanno portata a essere un’esperta in materia di «posizionamento strategico unico», come riferito in un’intervista a Libero, rilasciata dopo le accuse di conflitti di interessi. Negli anni ha avuto mansioni sempre più delicate, tra cui la gestione dei rapporti tra Tim e altre aziende del settore delle telecomunicazioni e dei servizi Internet.

La Tim ha poi voluto spostarla in Fibercop quando è nata la società, controllata in maggioranza da fondi stranieri tra cui gli statunitensi di Kkr, ma con una partecipazione del ministero dell’Economia, chiamata a completare l’installazione della fibra in Italia. Una realtà adatta alle sue competenze.

La carriera di Alma Fazzolari è stata quella di una fisica molto brillante. «È geniale», la definisce chi ha avuto modo di conoscerla. A quanto si racconta è molto attenta a evitare i discorsi e gli incroci con la politica per scansare gli inevitabili imbarazzi visto il ruolo attualmente ricoperto dall’ingombrante fratello.

Solo che per le responsabilità assegnate da Ferraris ad Alma Fazzolari c’è ora la possibilità di entrare in contatto – forse in potenziale contrasto (i satelliti sono una tecnologia per garantire una connessione veloce) – con gli operatori satellitari internazionali. Che tradotto può significare la Space X di Musk, sempre più idolo della destra meloniana.

La conseguenza ulteriore potrebbe essere quella di incrociare, per i rispettivi ruoli, il fratello sottosegretario, che a palazzo Chigi segue i principali dossier politici. A braccetto nell’aerospazio, tema che peraltro ha spesso appassionato Fazzolari.

Tanto che su questo punto era entrato in rotta di collisione con Guido Crosetto, attento a intrattenere rapporti con il mondo della difesa. Di cui l’aerospazio è un pezzo importante.

