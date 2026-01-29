L’abitare non è solo l’emergenza case. Ripensiamo il modello delle nostre città

true false

L’abitare è tornato al centro del dibattito pubblico, in Italia come in Europa. L’aumento dei costi, la scarsità di alloggi accessibili, la pressione della turistificazione e la crescita delle disuguaglianze urbane rendono la casa uno dei nodi sociali più urgenti del nostro tempo. Non si tratta più soltanto di una questione immobiliare, ma di un tema che investe il modello di sviluppo delle città, la coesione sociale e i diritti di cittadinanza. È in questo quadro che si colloca il lavoro del Ce