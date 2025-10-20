Sconto sull’aliquota per le criptovalute

Affitti brevi e cinema, la maggioranza già litiga sulla manovra

Stefano Iannaccone
20 ottobre 2025 • 20:23Aggiornato, 20 ottobre 2025 • 20:26

Da Forza Italia alla Lega i partiti disconoscono la legge di Bilancio. Pesano i tagli all’audiovisivo e l’aumento della cedolare secca al 26 per cento

Più tasse sulle case e meno sulla finanza digitale. E ancora: il mistero della “scomparsa” della proroga di Opzione donna e la scudisciata al cinema. La manovra “Robin Hood” del governo Meloni rivela il proprio volto. Che ha poco a che fare con l’eroe di Sherwood. Del resto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seppure con una battuta («quelli di Nottingham non mi stanno simpatici», in riferimento alla passione calcistica per il club inglese del Southampton) aveva respinto questa defin

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.