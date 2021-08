La situazione in Afghanistan è precipitata il 13 agosto quando, dopo la presa di Herat, americani e britannici che garantivano la sicurezza della green zone di Kabul hanno deciso di spostare i presidi diplomatici all’aeroporto. A quel punto di fronte a «una resa incondizionata dell’esercito afghano», l’Italia ha dovuto rivedere un piano di evacuazione che era stato programmato in tre fasi, fino a settembre. Di fronte alle commissioni parlamentari esteri e difesa, riunite per essere aggiornate sulla drammatica crisi di Kabul, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello della Difesa Lorenzo Guerini hanno ripercorso i passaggi della crisi svelando molti dettagli importanti.

Il presidente della commissione affari Esteri della Camera, Piero Fassino, ha introdotto l’audizione ringraziando i 50 mila militari italiani coinvolti nella missione e agli enti locali e alle organizzazioni non governative che si sono detti disponibili all’accoglienza dei profughi evacuati.

«La vicenda afghana ha messo in discussione i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti, a cui a una burder sharing deve corrispondere una power sharing. Così non è stato in Afghanistan», ha premesso tra le altre cose Fassino, «dove si è andati insieme e si sta uscendo sulla base di decisioni unilaterali, una Europa che chiede di condividere deve essere un soggetto in grado di parlare con una unica voce».

L’evacuazione

L’Italia, come ha spiegato il primo ministro Draghi, è stata tra le prime nazioni europee ad aver evacuato la maggiorparte del suo personale diplomatico, dopo la presa di Kabul il 15 agosto. Ma ha scelto di rimpatriare l’ambasciatore Vittorio Sandalli, lasciando sul campo un funzionario della segreteria consolare.

La mossa di Gran Bretagna e Stati Uniti

Già a luglio, ha detto Di Maio, si sono tenute riunioni per evacuare il personale. Giovedì 12 agosto la situazione si fa difficile, nel pomeriggio si discute del coordinamento per l’evacuazione, a Bruxelles gli americani parlano per la prima volta dello scenario. Il 13 agosto il Viminale ci fa sapere che la lista dei 450 collaboratori ha passato lo scrutinio di sicurezza. Il 13 agosto è il giorno chiave, si susseguono le riunioni e Sandalli scrive alla Farnesina: «L’improvviso ripiegamento delle ambasciate Stati Uniti e Gran Bretagna» fanno precipitare la situazione. Loro assicuravano la sicurezza della Green Zone, che ora è ridotta. Il 13 agosto vengono distrutti i documenti dell’ambasciata e distrutte le linee di comunicazione con Roma.

I voli

Domenica 15 agosto decolla il primo aereo per l’evacuazione del personale di Kabul, che arriva la sera del 15 agosto. Di Maio dice che è stato chiesto a Sandalli di coordinare il lavoro da Roma.

Il 15 agosto partono anche un volo di Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti e Corea del Sud. «L’Italia è stata tra i primi paesi a organizzare un efficace ponte aereo», ha detto Di Maio. «A oggi abbiamo evacuato tutti gli italiani che ci chiedevano di lasciare il paese e portato in Italia circa 2.700 afghani».

Guerini ha spiegato che l’evacuazione italiana era stata programmata in tre fasi, una a settembre. E invece i piani sono stati rapidamente modificati e le operazioni accorpate. «Già il 15 agosto grazie anche agli alleati americani è stato evacuato tutto il personale diplomatico», ha detto Guerini. Ad oggi sono stati rimpatriati 3700 persone, di cui la maggioranza già in Italia: il 38 per cento sono uomini, il 30 per cento donne e il 32 per cento bambini.

«Dopo la partenza degli Stati Uniti non ci sarà per noi possibilità di mantenere alcun presidio diplomatico in aeroporto», ha aggiunto Di Maio.

La smobilitazione disordinata della diplomazia europea

L’ambasciatore

Il forzista Elio Vito aveva annunciato nei giorni scorsi che chiederà conto della scelta al governo.

Oggi i ministri di Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno ammesso che non riusciranno a salvare tutti se gli Stati Uniti, come è probabile, rispetteranno la scadenza del 31 agosto per il rientro delle loro truppe.

20mila afghani addestrati

Il ministro della Difesa ha difeso i lunghi anni di addestramento dei militari afghani: sono ventimila, ha ricordato Guerini, i componenti delle forze afghane addestrati dall’esercito italiano. «Quello che è successo in questi giorni non può mettere in discussione il lavoro fatto dai nostri militari», ha detto Guerini.

Cambio di paradigma



Guerini ha spiegato che gli Stati Uniti hanno cambiato approccio sul ritiro dall’Afghanistan, passando da un livello conditions based a un approccio time-based. Ma il rinvio della scadenza da maggio a settembre ha portato a un moltiplicarsi degli attacchi mirati.

I rischi dei corridoi umanitari

Di Maio ha detto che il ponte aereo Aquila è già un corridoio umanitario. Ma realizzare i corridoi umanitari nel paese di origine potrebbe mettere a rischio chi fugge perché prevede la collaborazione dell’autorità. Questo significa che i talebani avrebbero la lista dei profughi.

Il contrasto al terrorismo

«Al Qaeda è ancora viva, le dinamiche e gli equilibri che scaturiranno dal nuovo assetto di potere e non può prescindere dai rapporti che la leadership terrà con i paesi limitrofi», ha detto Di Maio. L’Afghanistan sarà al centro di un incontro con il ministro russo Lavrov venerdì. Di Maio ha detto di aver caldeggiato con il collega cinese un atteggiamento collaborativo sul fronte Afghanistan.

Le critiche a Di Maio

Il ministro degli Esteri Di Maio si presenta di fronte al parlamento dopo essere stato fortemente criticato per essere stato avvistato sulle spiagge del Salento mentre si consumava la presa di Kabul a Ferragosto. Di Maio il giorno successivo si è detto pronto a riferire ai parlamentari, l’audizione però è stata fissata solo oggi, probabilmente per permettere una parte dei parlamentari di rientrare a Roma.

