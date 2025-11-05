Italia

Alibrandi, direttore Radio2: «Radiomeloni? No Nessuna censura sul testo di Scurati»

Lisa Di Giuseppe
05 novembre 2025 • 20:38Aggiornato, 05 novembre 2025 • 20:44

Bortone è «una grande amica» valorizzata nella mattina di Radio2. Prima di approdare in questo ruolo, Alibrandi stato protagonista del polverone sullo scrittore

Rivendica il suo passato in radio, Giovanni Alibrandi, dall’estate direttore di Radio2, oltre ai suoi meriti agli Approfondimenti, dove l'anno scorso è stato protagonista insieme a Paolo Corsini del caso Scurati. Ora ha presentato il nuovo palinsesto. Niente Radiomeloni, però, giura lui. Da che priorità siete partiti per organizzare i nuovi palinsesti? Sono voluto tornare a dare a Radio2 la sua forma originaria, quella più innovativa di tutto il servizio pubblico. Un mese fa abbiamo festeggiato

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth