Alibrandi, direttore Radio2: «Radiomeloni? No Nessuna censura sul testo di Scurati»

true false

Rivendica il suo passato in radio, Giovanni Alibrandi, dall’estate direttore di Radio2, oltre ai suoi meriti agli Approfondimenti, dove l'anno scorso è stato protagonista insieme a Paolo Corsini del caso Scurati. Ora ha presentato il nuovo palinsesto. Niente Radiomeloni, però, giura lui. Da che priorità siete partiti per organizzare i nuovi palinsesti? Sono voluto tornare a dare a Radio2 la sua forma originaria, quella più innovativa di tutto il servizio pubblico. Un mese fa abbiamo festeggiato