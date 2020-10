Attuare la parità di genere con il Recovery Fund? Ancora non ci sono proposte concrete, ma se ne parla. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte questa mattina alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ha accolto le richieste presentate ieri dai senatori. «Sull'occupazione femminile accolgo l'impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa delle risorse sarà destinata a questo scopo» ha detto.

Poche ore prima, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha lanciato sul suo account di messaggistica Telegram un sondaggio per chiedere quali misure bisognerebbe supportare. Si va dall’incentivazione del lavoro femminile alla valutazione dell’impatto di genere delle linee guida del Recovery.

Il messaggio su Telegram di Zingaretti

Due iniziative separate, spiega lo staff del segretario Zingaretti, e se convergerà in qualcosa di concreto e soprattutto comune è ancora prematuro per dirlo. L’utilizzo del canale è utile per avere un Feedback per capire su cosa gli utenti reagiscono di più. Il dibattito si è ravvivato in questi giorni.

L’associazione il Giusto Mezzo ieri ha mandato la presidente del Consiglio un’appello che ha raccolto oltre 36 mila firme tra scrittrici, associazioni e giuriste, per chiedere presidente del consiglio che l’uguaglianza di genere diventi uno degli assi per far crescere l’occupazione femminile.

Per l’associazione è fondamentale intervenire attraverso i servizi sociali: «Sollevando le donne dal lavoro di accudimento e di cura attraverso un sistema di servizi sociali di qualità equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale».

