Caso Almasri, l’opportunistica scorciatoia per evitare il processo

Il voto sull’autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano impone di valutare se si sia in presenza di quell’eccezione che esclude la punibilità solo quando vi sia un concreto e prevalente interesse nazionale. Oppure di una scorciatoia che sdogana l’opportunità politica come esimente per sottrarre al processo ministri e sottosegretario
Martedì 30 settembre la Giunta delle autorizzazioni voterà sul caso Almasri. Nei prossimi giorni toccherà alla Camera. Non serve soffermarsi sull’esito del voto stesso — scritto da tempo — bensì sul modo in cui lo si vuole raccontare. E il modo emerge dalle affermazioni con cui esponenti della maggioranza hanno replicato nella Giunta alla proposta formulata da Federico Gianassi (Pd), il relatore, di esprimersi a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Nordio, Matteo Pianted