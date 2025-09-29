Caso Almasri, l’opportunistica scorciatoia per evitare il processo

true false

Il voto sull’autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano impone di valutare se si sia in presenza di quell’eccezione che esclude la punibilità solo quando vi sia un concreto e prevalente interesse nazionale. Oppure di una scorciatoia che sdogana l’opportunità politica come esimente per sottrarre al processo ministri e sottosegretario