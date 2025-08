Meloni fa come Salvini nel processo Open Arms: passare per vittima della sua stessa incompetenza potrebbe portare consenso. Le tensioni con i suoi consiglieri che non le dissero di opporre subito il segreto. Ora potrebbe essere tardi, ma Bartolozzi fa paura

Le cronache di queste ore raccontano di una presidente del Consiglio molto irritata dalla performance dei suoi consiglieri giuridici, e dei due fedelissimi sottosegretari che siedono con lei a Palazzo Chigi, che al momento del dunque non sarebbero stati all’altezza del loro incarico. Nello specifico, nella gestione delle conseguenze per il governo del caso Almasri, quando hanno consigliato a Giorgia Meloni di non opporre subito il segreto di stato alle indagini del tribunale dei ministri.

Un blitz che avrebbe bloccato sul nascere il procedimento che ora, nonostante l’intervento del parlamento, rischia di creare problemi al governo. La questione è che adesso sarebbe politicamente tardi per giocarsi l’asso nella manica, da motivare con le ragioni di sicurezza nazionale tirate in ballo da Meloni stessa: «Nel merito ribadisco la correttezza dell’operato dell’intero Esecutivo, che ha avuto come sola bussola la tutela della sicurezza degli italiani» ha scritto la premier lunedì sera sui social nell’annuncio dell’archiviazione della sua posizione.

Sospesi

Eppure, nella discussione del dossier il pensiero dello staff di palazzo Chigi torna sempre al segreto di stato, perché la storia dell’estradizione di Almasri ha ancora un loose end, un elemento in sospeso su cui la detestata magistratura potrebbe fare leva, una volta che la procura di Roma prenderà in mano le carte della vicenda. Si tratta della posizione della capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio Giusi Bartolozzi. A differenza del ministro che dovrà affrontare il voto in parlamento, destinato a “salvarlo”, sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, infatti, Bartolozzi non è parlamentare. Non gode quindi del possibile scudo che la maggioranza interporrà tra i membri del governo e la magistratura.

Meloni, a questo punto, si ritrova in un cul de sac: da un lato, se la magistratura dovesse rivolgersi a Bartolozzi, foss’anche per un reato collegato, si rischierebbe di aprire il proverbiale vaso di Pandora. D’altra parte, se la presidente dovesse scegliere di intervenire opponendo il segreto di stato all’avvio di un eventuale procedimento nei confronti della capo di gabinetto, starebbe ragionando la premier, «sembrerebbe che abbiamo qualcosa da nascondere».

Un lusso, quello di apparire nemica dalla verità, che Meloni non si può permettere, soprattutto adesso che alcuni suoi ministri sono accusati di non aver agito seguendo le regole e che ha scelto di personalizzare lo scontro con le toghe, identificate come nuovo avversario del governo. E ovviamente, dopo essersi schierata al fianco dei suoi uomini, con un messaggio tribale che si può tradurre con «se ve la volete prendere con loro prendetevela con me», secretare i documenti apparirebbe come un’ammissione.

“Strategia Bongiorno”

C’è un altro potenziale effetto negativo che deriverebbe dalla scelta di muoversi adesso con il segreto di stato, il fatto di non potersi più porre come vittime di un attacco delle toghe che restano però solidali tra loro. Per avere prova che anche in questo caso il governo si è fidato ciecamente di quella che già viene chiamata “strategia Bongiorno” basta tornare ancora al post di Meloni. «È assurdo – scrive la premier – chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro».

La presidente ci tiene a marcare le distanze da Giuseppe Conte che, continua nel post, «ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari». Insomma, impossibile che la premier non sapesse delle iniziative di Nordio, Piantedosi e Mantovano. Esattamente come nel caso Open arms, Giulia Bongiorno, che ha difeso anche il ministro delle Infrastrutture in quell’occasione, chiamava in corresponsabilità tutto il governo, che sarebbe stato ben consapevole della decisione di tenere al largo la nave carica di migranti.

«Si sostiene pertanto che due autorevoli Ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte. È una tesi palesemente assurda» continua la premier nel post social, a questo punto punto di partenza della strategia con cui Meloni cercherà di allontanare da sé qualsiasi tipo di ricaduta negativa dalla vicenda nei prossimi giorni. In attesa della decisione sul segreto di stato, in ogni caso, a palazzo Chigi valutano anche la strategia comunicativa.

Già l’estate scorsa il Tg1 aveva tolto le castagne dal fuoco alla presidente del Consiglio che puntava ancora a salvare Gennaro Sangiuliano dalle dimissioni dopo che era rimasto invischiato nel caso Boccia con un’intervista esclusiva al ministro della Cultura. Lunedì sera, la notizia è arrivata a ridosso del notiziario delle 20 e non è rimasta altra opzione se non limitarsi a una lettura del post della premier nel collegamento da palazzo Chigi. Ragion per cui si è recuperato con una copertura più approfondita a partire dall’edizione dell’alba di ieri. E non è da escludere, valuta qualcuno, che Meloni si conceda in un’intervista per dare la sua versione dei fatti.

© Riproduzione riservata