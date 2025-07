La somma di 43 milioni di euro, inizialmente destinata alle vittime di usura ed estorsioni mafiose, finisce nelle casse dell’organizzazione dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026.

Proprio mentre Giorgia Meloni fa sfoggio di politiche antimafia, parlando della borsa di Paolo Borsellino (dove c’era la famosa agenda rossa), esposta da lunedì nel Transatlantico della Camera, il suo governo compie una scelta precisa: elargire risorse al maxi-evento sportivo che si svolgerà tra Lombardia e Veneto a discapito dei progetti pensati per supportare chi denuncia la mafia.

Sembrano due mondi opposti, lo sci e la piaga del racket. Eppure per uno strano giro legislativo, c’è un punto di contatto. Nel decreto Sport, bollinato a inizio settimana e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, è spuntata una norma che trasferisce 43 milioni di euro, non ancora assegnati alla data del 27 giugno, dal «fondo (istituito nel 2011, ndr) di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura» direttamente all’organizzazione dei giochi olimpici.

Lo stanziamento servirà nello specifico a sostenere il servizio d’ordine, di prevenzione del terrorismo, il soccorso pubblico, il supporto logistico e operativo alle forze armate impegnate sul territorio durante l’evento sportivo.

Del resto la destra non vuole prestare il fianco alle polemiche. Milano-Cortina 2026 ha un rilievo internazionale e un peso politico eccezionale. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ci ha messo la faccia: avrebbe voluto essere lui a seguire l’evento, apponendo il sigillo. Solo che l’incarico di governatore scadrà prima e non c’è la possibilità di una ricandidatura a causa dello stop al terzo mandato.

Un destino comune a Giovanni Malagò, che più di tutti si è battuto per portare a casa l’appuntamento. La conferma alla presidenza del Coni non è arrivata. Di fronte al desiderio di essere infallibili sulla sicurezza, è stata valutata la possibilità di attingere dal plafond anti-estorsioni.

Il fondo del Viminale

Ma a cosa serve il fondo di rotazione? Come spiega il sito del Viminale, prevede che lo stato si faccia carico «secondo un principio di solidarietà, del costo derivante dalle denunce degli operatori economici e dei cittadini per contrastare in modo efficace i fenomeni criminosi e garantire sostegno a chi si ribellano a racket e all’usura».

Nel dettaglio chiunque abbia subito un danno (patrimoniale o non patrimoniale) «riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all’art. 416 bis del c.p.p., puo’ fare richiesta di accesso al fondo».

L’apposito comitato valuta poi l’istanza e «in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge» fissa «il risarcimento dei danni liquidati in sentenza», spiega ancora il ministero dell’Interno. Lo strumento ha l’obiettivo di stimolare le denunce da parte delle vittime di azioni mafiose, sfruttando il volano del ristoro economico.

Dal punto di vista procedurale, la somma esce dalla disponibilità del Viminale e approda sotto il controllo del ministero dell’Economia. Che li piazza, appunto, sui giochi olimpici.

E pazienza se Milano-Cortina era stata presentata come una manifestazione a costo zero. Giancarlo Giorgetti, all’epoca sottosegretario del governo Conte, lo aveva garantito. Ora da ministro deve allargare i cordoni della borsa.

La mossa del governo

Per trasferire i soldi da un capitolo all’altro, il governo ha fatto un gioco di prestigio normativo. Una legge del 2012 prevede, infatti, che eventuali risorse non impiegate dal fondo possano finire di nuovo a disposizione del bilancio statale, sotto l’egida del ministero dell’Economia.

A quel punto il Mef decide cosa farne, ma con dei paletti ben precisi. La norma in vigore prescrive che quelle somme debbano essere utilizzate per il «finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi».

Con un colpo di fantasia, la destra ha immaginato che il supporto alla polizia per l’Olimpiade di Milano-Cortina rientri nella categoria delle celebrazioni. Di sicuro non ha nulla a che vedere con progetti relativi all’istruzione.

Un fatto è certo: il governo Meloni non ha preso in considerazione l’idea di portare avanti iniziative nell’ambito del contrasto alla mafia. È considerata sufficiente la sfilata a Montecitorio sulla borsa di Borsellino.

Il decreto Sport, firmato dal ministro Andrea Abodi, è per il resto un concentrato di interventi sulle manifestazioni più prestigiose: al nuovo comitato dei Giochi del mediterraneo vanno 25 milioni di euro.

Manca la nomina del commissario per gli stadi, che sarà individuato con un emendamento governativo durante l’iter in parlamento. In mezzo viene inasprita l’attività di contrasto al match fixing, le combine, e la riorganizzazione della governance per le Atp finals di tennis. Ma si torna al punto di partenza. Il cuore del provvedimento è Milano-Cortina.

I 43 milioni di euro ripresi dal fondo di rotazione sono solo un pezzo di un disegno più ampio. Altri 228 milioni di euro sono stati presi per i giochi invernali paralimpici affidati al commissario straordinario chiamato a ultimare la fase organizzativa.

Almeno in questo caso le risorse vengono prese da un bacino preesistente destinato allo sport e non da un plafond istituito per le vittime della mafia. La lotta ai clan può attendere.

