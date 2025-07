Un bacio al quadro che ritrae la Madonna di Pompei, e poi via a dirigere un’altra giornata di Radio1. Di Francesco Pionati, il direttore in quota Lega che il mese scorso ha lasciato la sua poltrona in direzione smaltimento ferie prepensione, rimarrà un palinsesto costellato di programmi brevissimi spesso utili a valorizzare giornalisti e conduttori cari alla Lega e un’abitudine che gli è rimasta dalle sue origini irpine.

E il discutibile merito di aver trovato spazio per esterni che hanno sfondato budget e pazienza degli ascoltatori affezionati di Radio1, come il controverso Marcello Foa con il suo Giù la maschera e il suo seguito di ospiti no-vax e antiscienza. Ma alla fine la Lega, sua dante causa, ha scelto di chiudere un accordo con FdI e preferire la Tgr all’ultimo giro di nomine, con altre importanti conquiste sul terreno delle direzioni di genere. E pazienza se Pionati si è dovuto fare da parte con il suo quadro della Madonna.

Il regista della partita è stato – una delle poche letture su cui tutto l’arco parlamentare parallelo alla politica rappresentato in Rai concorda – Antonio Marano. Superstite degli anni Ottanta, ai palinsesti la camicia aperta fino al terzo bottone su un’abbronzatura da fare invidia alla carnagione di Roberto Sergio – che nella sfida con Marano ha perso anche l’opportunità di essere il punto di riferimento della Lega in Rai – cozza con la camicia con cravatta blu fantasia sfoggiata dall’ad Giampaolo Rossi.

Foggiano di Varese ormai così lumbard da aver vissuto tutte le stagioni della Lega forte di un rapporto personale con Umberto Bossi ma anche con Matteo Salvini, sa farsi concavo e convesso. Su di lui si allunga l’ombra del conflitto d’interessi per l’altro incarico che detiene, quello relativo ai diritti delle immagini delle Olimpiadi Milano-Cortina, ma finora a nessuno in azienda questo elemento sembra apparire problematico, nonostante le polemiche delle opposizioni.

In attesa di un pronunciamento giudiziario, la Rai ha questioni più urgenti da risolvere, la maggior parte relative alla spartizione di poteri e trasmissioni. E Marano le surfa, mettendosi in tasca tutta la linea di comando meloniana. «Alla fine la porta a casa sempre. E con questi interlocutori di fronte, s’è ritrovato come un topo nel formaggio» racconta un ex compagno di strada con opinioni politiche diverse.

Rossi, che pure all’inizio sperava di averlo al suo fianco nella sua missione e non ha provato a fermare la cordata che l’ha issato in cda, si è schiantato a più riprese contro i cavilli tecnici che Marano ha saputo giocarsi nel momento giusto.

Il sindaco di Rai2

Williams Di Liberatore

Uomo di prodotto, lo descrivono come «non raffinato ma pragmatico». Nell’immaginario mazziniano è entrato come uomo di Rai2, rete più dedita all’intrattenimento – un universo in cui si inserisce alla perfezione la cronaca nera di Milo Infante, altro punto di riferimento sempre più solido per la Lega – la disciplina regina del ciclista appassionato di passi in montagna. Ben consapevole della collocazione di ogni conduttrice, ogni astro nascente della prima serata, ma anche capace di fare i favori giusti al momento giusto, assecondare chi poi avrà un debito con lui. Così come accade oggi con Alessandro Morelli, plenipotenziario politico di Salvini in Rai: Marano un po’ avalla i suoi desideri, un po’ argina gli ambiziosi progetti dell’ex direttore di Radio Padania. Ma nonostante l’8 per cento che la Lega attualmente racimola nei sondaggi, si è saputo assicurare la cassaforte del servizio pubblico, messa in mano al più fidato dei suoi ex collaboratori.

Di Williams Di Liberatore nessuno sembra sapere moltissimo, se non che il suo nome di battesimo nasce da una distrazione dell’impiegato dell’anagrafe. Arriva in Rai nel 2016, tramite la gestione degli account social del secondo canale, quello di Marano per l’appunto. I suoi, di social sono praticamente inesistenti: un profilo privato con zero post su Instagram, a X non appare nemmeno iscritto.

Dopo la laurea in Sociologia, una carriera nella consulenza sulle strategie comunicative e alla fine lo sbarco nel servizio pubblico, dove da Rai2 passa presto a Rai Pubblicità con il suo mentore, poi torna al Prime time, dove nel giro di due anni passa da dirigere un’unità alla nomina a successore di Marcello Ciannamea.

Come nel caso di Di Liberatore stesso, Fabrizio Zappi o Luca Del Plavignano, non conta tanto il leghismo intrinseco quanto la possibilità per il Carroccio di mettere il cappello su una figura di riferimento. Che possibilmente «risponda al telefono», come dice chi frequenta la Rai, e trasformi i desiderata della politica in realtà.

Cosa che Ciannamea non ha fatto, «non è mai stato un cuor di leone», dicono i maligni. Motivo per cui Marano ha voluto al suo posto chi il telefono, quando chiama lui, non può non alzarlo, anche quando si tratta di discutere di Barbara D’Urso, l’innominabile del mondo della televisione che la Lega vorrebbe assolutamente recuperare in Rai, anche a rischio di scontentare la famiglia Berlusconi.

Dai social a Sanremo

E ora sarà lui a sedere nella conferenza stampa di Sanremo al posto di Ciannamea, vittima di perfide ironie dei meloniani per la fronte spesso imperlata di sudore. Al suo fianco non troverà più Federica Lentini, storica dirigente del prime time autrice di molti festival e maestra dei numeri di una direzione costosa, ma che permette alla Rai di non soccombere al profondo rosso che si porta appresso da anni ormai. Anche lei, come l’ingegnere più importante dell’azienda, il Chief Technology officer Stefano Ciccotti (le sue deleghe le ha prese Sergio) hanno lasciato il servizio pubblico senza che qualcuno provasse a trattenerli. Ma non importa, perché l’autore ombra del festival, anticipa già qualcuno, siede nel cda.

Terza new entry della squadra leghista dei direttori – Roberto Pacchetti alla Tgr ha solo preso possesso di un regno che il Carroccio considera da sempre suo territorio, e già prima lavorava in tandem con Alessandro Casarin – è Giovanni Alibrandi. Una gioventù nerissima, convertito sulla via del sovranismo, era vicedirettore di Paolo Corsini quando è esploso il caso Scurati, prima ancora vicedirettore del Tg2 di Nicola Rao. I rapporti con Marano, che delle testate non si è mai curato particolarmente, non sono esattamente i più solidi. I camerati di una volta, poi, lo considerano un traditore per la defezione politica, e anche i rapporti personali con i colonnelli meloniani sono tutt’altro che buoni.

Con la sua passione per la gioielleria da uomo si è guadagnato il sobrio soprannome di “Er catena”, il suo ristoratore di riferimento in zona Mazzini è “il presidente”. Forte della sponsorizzazione di Igor Di Biasio, ex consigliere di area Lega in Cda, ha gestito assieme a Corsini per un paio d’anni il Vietnam degli approfondimenti, da cui pure la Lega ha sempre voluto tenersi lontano il più possibile.

Non è un caso che – soprattutto dopo la vicenda del programma di Serena Bortone – Alibrandi si sia tenuto ben lontano da tutte le patate bollenti finite in mano al direttore. Il profilo basso è però un’altra caratteristica che distingue i dirigenti leghisti da quelli meloniani, negli ultimi mesi a più riprese al centro di casi mediatici: Corsini, Angelo Mellone, Paolo Petrecca, di tutti si discute.

«Il silenzio invece rende più facile piazzare qua e là rubriche e collaborazioni in maniera indisturbata» racconta chi conosce bene la Rai. Ora starà ad Alibrandi trovare uno spazio per alcune delle voci che sperano di potere essere accolte da Marano e i suoi. Difficile che accada per il corpaccione degli amici della Lega sparsi su Radio1, dove dovrebbero invece dormire sonni tranquilli Monica Setta e Simona Arrigoni, ma la processione per accreditarsi è già cominciata.

