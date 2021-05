Il Pd aveva chiesto e ottenuto il ritiro dalle primarie romane di Monica Cirinnà, attivista per i diritti civili e madre delle Unioni civili. Il timore era che sottraesse voti al candidato «blindato» Roberto Gualtieri. A raccogliere il testimone delle lotte Lgbtqi+ sarà Imma Battaglia, imprenditrice, ex consigliera comunale ai tempi di Ignazio Marino, storica leader dei movimenti dell’arcobaleno, già presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, tra i fondatori di Di Gay Project. Giovedì alle 12 annuncerà la sua corsa per la rete della sinistra civica Liberare Roma. Ha scelto un luogo bello e pieno di significati: le Industrie Fluviali, nel quartiere Ostiense di Roma, uno spazio recuperato e «rigenerato» ed oggi dedicato all'innovazione culturale, sociale e tecnologica. Accanto a lei ci sarà la cantante Tosca, Amedeo Ciaccheri, candidato unico del centrosinistra alla conferma del municipio VIII, l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio e Tatiana Marchisio, candidata alle primarie del minicipio XV.

E così quelli che si annunciavano come i gazebo più compassati di ogni tempo, con il candidato del Pd Roberto Gualtieri blindato dal Pd, ricevono una scossa da parte di una candidata molto «pop» proviente dal mondo dei diritti. Una scossa insperata, e a dire il vero forse neanche troppo desiderata. «La sinistra che innova, non quella che conserva», viene spiegato. E così per il voto romano del 20 giugno i candidati salgono a sette: oltre a Gualtieri, Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere comunale di Sinistra per Roma; la consigliera Cristina Grancio, ex M5s ed ex Dema, oggi corre per il Partito socialista italiano; Tobia Zevi dell'Osservatorio Roma puoi dirlo forte; Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino e oggi presidente del Municipio III; e infine il consigliere regionale Paolo Ciani di Demos, storico esponente della Comunità di Sant’Egidio.

