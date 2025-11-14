Nuove tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia

Il caso Garante blocca Arera, quel veto di Meloni su Ravetto

Stefano Iannaccone
14 novembre 2025 • 07:00

La premier non vuole che la deputata leghista passi direttamente all’Autorità per l’energia. Fratelli d’Italia solleva dubbi sul suo curriculum. Salvini sospetta si tratti di un’operazione ad personam

Per uno strano cortocircuito di poltrone, a pagare il prezzo del grande caos al Garante della Privacy sarà quasi sicuramente Laura Ravetto, ex berlusconiana e ora deputata della Lega. Aprendo, nel pieno delle tensioni intorno alla manovra, un’altra faglia tra Lega e Fratelli d’Italia. La deputata del partito di Matteo Salvini era pronta a entrare nel collegio di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, decisiva anche nella determinazione delle tariffe delle bollette energeti

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.