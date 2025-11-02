false false

Il momento di stare dietro le quinte è finito. Arianna Meloni è pronta a una discesa in campo di berlusconiana memoria, ma non per il Campidoglio, sfidando Roberto Gualtieri per diventare sindaca di Roma, come era stato sussurrato da più parti. Questa è infatti la tentazione di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia, che sognano di riprendere il Campidoglio e sfilarlo alla sinistra, non il vero orientamento dell’attuale reggente del partito.

La maggiore delle sorelle Meloni, secondo quanto raccontano a Domani, vorrebbe puntare a un seggio in parlamento, preferibilmente la Camera dei deputati, mettendo per la prima volta piede nelle istituzioni. Il ruolo immaginato è quella di una leader in aula, diventando il punto di riferimento di Giorgia Meloni, che ambisce a restare a palazzo Chigi. Le orecchie e le braccia per tenere saldo il controllo dei gruppi parlamentari, anche senza diventare la capogruppo. Del resto è finito da tempo sotto i riflettori, a questo punto meglio cogliere anche i vantaggi della visibilità acquisita.

Arianna Meloni sta anche studiando per migliorare la propria conoscenza dell’inglese e tentare di raggiungere la preparazione della premier, a cui è sempre stata riconosciuta la padronanza con le lingue straniere. Insomma, nel caso in cui dovesse trovarsi in consessi internazionali deve sentirsi pronta.

