Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele, è tornato di buon umore, anzi di «umore alto». L'ex premier mostra, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, «ottimismo e voglia di tornare al più presto a casa». Secondo l’agenzia avrebbe «il suo consueto spirito». Dopo aver passato «una notte tranquilla» hanno riferito fonti ospedaliere del San Raffaele di Milano, è stato divulgato il bollettino ufficiale firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

«Nelle ultime 48 ore – si legge – si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo». Per il momento, il «presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo».

L'ex premier è in ospedale da mercoledì scorso in seguito a complicanze polmonari della sua patologia principale che, secondo quanto è stato spiegato dai sanitari che lo hanno in cura, è una forma di leucemia.

Nel pomeriggio sono andati a trovarlo, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo. I due, arrivati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, sono rimasti per mezz’ora, e si sono salutati scambiandosi un abbraccio prima di salire sulle rispettive auto e andare via passando dal cancello di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni.

Il cambio di posizione

Zangrillo aveva precisato sabato scorso ai cronisti di non voler alimentare «ottimismo» né «pessimismo» ma che in ogni caso a suo giudizio il paziente stava reagendo bene alle cure che gli vengono somministrate.

Il leader di Forza Italia, che avrebbe voluto lasciare l’ospedale a Pasqua, ha ricevuto ieri le visite delle figlie Marina ed Eleonora.

