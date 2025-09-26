Italia

Fuga da Rai e Mediaset: la tv non capisce più il sentiment dell’Italia

Lisa Di Giuseppe
26 settembre 2025 • 06:00

Ascoltatori in uscita, prodotti “antichi” o “nuovi ma senz’anima”. Mancano le idee, ma anche gli editori che ci credono e i volti all’altezza della sfida. E poi, c’è la concorrenza

C’è chi vede la tv ormai definitivamente condannata a un declino e chi aspetta un futuro luminoso. Alla fine, però, i dati elaborati dallo Studio Frasi, che confrontano il 2025 e il 2024, rivelano un’incompatibilità tra domanda e offerta: il calo del 7,7 per cento degli ascolti nel giorno medio e del 7 per cento in prima serata, con una ferita particolarmente dolorosa per l’informazione, sono un indicatore da non ignorare. Anche perché coinvolge tanto la Rai quanto le emittenti private. La ragio

