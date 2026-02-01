lo sgombero di askatasuna e la violenza di piazza

Askatasuna, gli utili delinquenti. Governo all’assalto di giudici (e dei diritti)

La premier Giorgia Meloni con uno dei poliziotti rimasti feriti durante gli scontri al corteo per il centro sociale Askatasuna, all'Ospedale Molinette di Torino
Simone Alliva
01 febbraio 2026 • 19:32

Accelerazione sul decreto sicurezza. Crosetto: «I violenti come le Br». Salvini: « Chi manifesta paghi una cauzione». Cgil: «Incostituzionale»

«Le Br». «I comunisti». «Gli squadristi rossi». «L’Antistato». Con una Torino ancora impregnata dell’acre odore dei lacrimogeni, il governo Meloni abbandona ogni prudenza e imputa all’opposizione la guerriglia urbana scoppiata dopo la manifestazione pacifica contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Di fronte alle immagini vergognose del poliziotto accerchiato e picchiato con spranghe e martelli, e oltre cento agenti feriti, il governo evoca gli anni di piombo. Tamburo battente Parte i

