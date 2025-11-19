Decine di emendamenti al decreto anticipi

Assicurazioni, enti e teatri: le nuove mance della destra

Stefano Iannaccone
19 novembre 2025 • 07:00

FdI vuole fare uno sconto alle compagnie assicurative, la Lega molto generosa coi territori. Al Senato un altro condono edilizio dei meloniani alla manovra. E slitta l’indicazione dei “segnalati” 

Una norma ad hoc per le società di assicurazioni. Una pioggia di risorse a fondazioni e comuni. E la solita scorribanda a favore di commissari straordinari. Il decreto Anticipi, che corre in parallelo alla legge di Bilancio in esame alla Camera, sta diventando il piano B per elargire mancette lontano da occhi indiscreti. L’attenzione è infatti rivolta alla manovra, che ha avviato l’iter al Senato, travolta dalle polemiche. Ora è spuntata un’altra proposta di condono oltre a quella che riprende l

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.