L’astensionismo è insostenibile, come riportare l’Italia alle urne

Anche le regionali in Campania, Puglia e Veneto confermano che non siamo davanti a un fenomeno fisiologico né a un semplice sintomo temporaneo. Si tratta di un segnale profondo e strutturale che richiede interventi immediati. È per questo che diventa urgente costruire, subito e con decisione, le condizioni per una nuova stagione di partecipazione consapevole. Serve agevolare il voto, più educazione civica, più attenzione alle donne e alle periferie