L’astensionismo è insostenibile, come riportare l’Italia alle urne

Anche le regionali in Campania, Puglia e Veneto confermano che non siamo davanti a un fenomeno fisiologico né a un semplice sintomo temporaneo. Si tratta di un segnale profondo e strutturale che richiede interventi immediati. È per questo che diventa urgente costruire, subito e con decisione, le condizioni per una nuova stagione di partecipazione consapevole. Serve agevolare il voto, più educazione civica, più attenzione alle donne e alle periferie
Il Rapporto BES 2024 dell’Istat, che fotografa lo stato del benessere equo e sostenibile in Italia nel 2024, delinea, con riferimento al dominio Politica e istituzioni, un quadro segnato da un paradosso evidente: mentre nel lungo periodo si registrano avanzamenti significativi in specifici ambiti, soprattutto nella rappresentanza femminile e nella fiducia verso alcune istituzioni, la partecipazione elettorale continua a deteriorarsi in modo costante e profondo. La metà degli indicatori del domin