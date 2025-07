A 32 anni dallo storico patto sui redditi, siglato con il governo Ciampi, Fratoianni e Bonelli colgono l’occasione per lanciare una proposta contro il carovita. L’obiettivo è di agganciare ogni anno i salari all’inflazione per una nuova scala mobile

Il faro, anche molto ambizioso, è lo storico accordo sulla politica dei redditi, firmato il 23 luglio del 1993, da governo e parti sociali per concertare una strategia per garantire stipendi adeguati all’inflazione. A palazzo Chigi c’era Carlo Azeglio Ciampi, mentre alla guida di Cgil, Cisl e Uil, c’erano Bruno Trentin, Sergio D’Antoni e Pietro Larizza. Altri tempi, altri protagonisti. E ben altri rapporti sindacali.

A 32 anni esatti, l’Alleanza verdi-sinistra ha rilanciato la sfida con la proposta di legge ribattezzata sblocca-stipendi, che a conti fatti è una versione riveduta e aggiornata della “scala mobile”, altra pietra miliare della politica salariale del paese. Molto più prosaicamente Avs ha illustrato un progetto che si pone l’intento di contrastare il carovita, ridando nuova linfa al potere d’acquisto eroso negli ultimi decenni. Una strategia per porre le basi di un rinnovato dialogo nel campo largo.

Il governo ha affossato il salario minimo, che aveva unito tutte le opposizioni. Ma il lavoro e i salari sono i territori d’elezione scelti per «lanciare la sfida a Giorgia Meloni», come hanno annunciato alla Camera Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i due leader della coalizione rosso-verde. Il nome scelto per la legge suona come uno slogan che funziona: lo sblocca-stipendi, appunto.

Il contenuto

Nel dettaglio la proposta mette sul tavolo 2 miliardi di euro all’anno per garantire l’aumento dei salari previsti dai contratti pubblici, attingendo risorse con l’incremento della tassazione, dal 26 al 30 per cento, sulle operazioni finanziarie, esattamente «sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni azionarie», il cosiddetto capital gain.

«Sulle coperture siamo comunque disponibili al dialogo con tutti», ha subito spiegato Fratoianni, nel corso della conferenza stampa a Montecitorio, facendo un riferimento al boom previsto per la spesa militare, come richiesto dalla Nato. Ma qualsiasi capitolo di spesa reperito è ben accetto, a patto che venga garantito un ritocco verso l’alto dei salari.

Il testo, predisposto da Avs, prevede che ogni 12 mesi, entro il 30 settembre, il governo con un apposito decreto debba adeguare i salari dei lavoratori al tasso di inflazione reale. L’idea nasce, dunque, per dare una risposta all’erosione costante del potere d’acquisto.

«Se prendiamo il periodo di riferimento 1990-2020, l’Italia è l’unico paese della zona euro a perdere il 2,9 per cento del potere d’acquisto, negli altri paesi cresce in media del 22 per cento», spiega il dossier predisposto dai firmatari della proposta per illustrarne il contenuto.

E ancora: «Da gennaio 2019 a fine 2024, le retribuzioni contrattuali hanno avuto una perdita netta dell’11,5 per cento del potere d’acquisto. Significa perdere oltre 110 euro di stipendio al mese ogni mille euro».

Fratoianni ha già rimandato al mittente la principale accusa rivolta all’epoca alla scala mobile: «È falso che agganciare gli stipendi all’inflazione faccia aumentare ulteriormente l’inflazione». Le risorse individuate servono però per il potenziamento dei contratti pubblici.

Per i lavoratori del settore privato, invece, c’è un altro discorso. Lo sforzo viene richiesto alle imprese, senza incentivi ma con una sollecitazione allo sviluppo della contrattazione collettiva. Quello che non è arrivato con il salario minimo, lo si cerca seguendo un’altra strada.

Base del campo largo

«Questa proposta sarà uno dei capisaldi del programma per l’alternativa. Adesso è disponibile per un confronto in parlamento con la destra. Vediamo cosa fanno», ha ribadito Bonelli.

L’opportunità di confronto sullo sblocca-stipendi arriva già oggi: a palazzo San Macuto è in programma un evento sul lavoro a cui partecipano la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte e la coppia di leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, potranno consegnare il testo per capire il perimetro di azione.

