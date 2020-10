Proprio come già aveva fatto nei giorni scorsi Donald Trump, anche Beatrice Lorenzin, deputata ed ex ministra alla salute, ha confermato sua positività al Covid-19 su Twitter. Nel suo caso con un video: «Purtroppo sono risultata positiva al coronavirus. In questo momento ho un po' di febbre e mal di gola, ma sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!».

La notizia ha avuto delle conseguenze immediate sul lavoro del Parlamento. Alle 14 era prevista la seduta della commissione Bilancio alla Camera: è stata annullata. Lorenzin è una delle componenti. Sarà rinviato a settimana prossima anche l’approdo in aula della relazione sul Next Generation Eu.

«È proprio una bestiaccia di virus però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata – ha aggiunto Lorenzin –. Essere contagiati è più facile di quello che pensiamo».

Voto a distanza?

La notizia della positività della Lorenzin riaccende il dibattito sull’opportunità del voto elettronico in Parlamento. Andrea Romano, deputato del Pd, si è rivolto al presidente della Camera Roberto Fico: «La democrazia non può fermarsi, non c’è alcuna ragione perché anche la Camera non adotti il voto a distanza».

Contraria al voto elettronico invece la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, la pensa diversamente: «Alla collega Beatrice Lorenzin vanno i più accorati auguri di pronta guarigione. Quanto accaduto, però, non può essere un veicolo per uno smontaggio, ulteriore, del ruolo del parlamentare».

Massimo Gianni (Foto: LaPresse)

Direttore positivo

Nel frattempo, anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha fatto sapere di essersi sottoposto a un tampone e di essere positivo: «Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19 – ha scritto su Twitter –. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre».

