Per il giudice del lavoro di Lecce il PD locale e la viceministra Teresa Bellanova hanno impiegato con un illegittimo rapporto di lavoro parasubordinato, volgarmente “una falsa partita iva”, il loro addetto stampa, Maurizio Pascali, a cui invece la Corte d’Appello riconosce lo status di lavoratore subordinato.

Pascali aveva lavorato per loro per cinque giorni a settimana dal 2010 al 2013, eppure non era mai stato regolarizzato. Per tre anni e tre mesi scriveva i comunicati stampa, poi i disegni di legge e le relazioni correlate.

Il Partito Democratico e Bellanova sono stati quindi condannati a un risarcimento per il lavoratore quantificato in poco più di 50mila euro (per la maggior parte il partito, per una parte minore l'attuale viceministro) e a pagare le spese di giudizio, quantificate in altri 18mila euro.

In primo grado aveva avuto la meglio la viceministra. «Mai e dico mai – commenta su Facebook l’ex viceministra – è intercorso lavoro subordinato né tanto meno forme di collaborazione diversa da quella confermata dal giudice e da me sempre sostenuta».

Eppure la nuova sentenza racconta uno scenario diverso.

La denuncia di Bellanova

Bellanova, candidata di punta di Italia viva, il partito di Matteo Renzi, avrebbe già liquidato la sua parte al suo ex addetto stampa. La deputata oltre a essere nota come ex sindacalista dei braccianti, all’epoca del caso era anche sottosegretaria al ministero del Lavoro. La sentenza adesso potrebbe avere risvolti in un altro processo. Pascali aveva promosso la vertenza di lavoro contro il Pd e Bellanova nel 2014, e lei dopo il clamore mediatico aveva deciso di denunciarlo-querelarlo per diffamazione, tentativo di estorsione, truffa e calunnia. La sentenza adesso certifica quello che Pascali recrimina sul fronte lavorativo. Nel processo penale sono coinvolti anche Danilo Lupo, Mary Tota e Francesca Pizzolante, i giornalisti che avevano seguito il caso.

