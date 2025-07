Giuseppe Sala arriva alle 16 e 30 in punto nell’aula consiliare di palazzo Marino, c’è un pubblico da occasioni solenni, fuori una piccola folla di manifestanti. Militanti di Potere al popolo, Usb e attivisti del comitato “Famiglie sospese”, quelle che non possono entrare in case già acquistate. Il sindaco spiega per quel che può cosa ha capito dell’indagine su di lui, e non lascia.

Anzi, pronuncia un’affilata rivendicazione del suo operato e chiede di andare avanti. Il Pd, tramite la capogruppo in consiglio, Beatrice Uguccioni, è d’accordo, anzi lo scongiura: ma chiede l’opposto, e cioè «discontinuità» e «rilancio». I due discorsi sono paralleli, convergono solo nelle conclusioni.

Quella del sindaco: «Se c’è questa maggioranza io ci sono». Quella della consigliera: «Andiamo avanti insieme. Insieme per davvero». Leggera allusione al noto decisionismo del primo cittadino. Dunque, nel pieno della bufera per l’inchiesta sull’urbanistica a Milano, il sindaco va avanti concedendo pochissimo alla sua maggioranza, i dem vantano di aver portato a casa le correzioni di rotta sull’urbanistica sociale e sulla «città pubblica», di cui in realtà nel discorso del sindaco ci sono tracce generiche.

Una cosa il Pd ha ottenuto davvero: il rinvio a settembre del dossier San Siro, la vendita del Meazza a Milan e Inter. Ma è una concessione a tempo. «Da settembre dobbiamo riavviare il percorso consiliare sullo stadio con l’obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede», dice il sindaco. Era quello che gli chiedevano i dem. Ma è il minimo sindacale, persino razionale: l’inchiesta milanese potrebbe riservare novità proprio su questo filone. Se entro settembre non è successo niente, se ne riparlerà.

Le mie mani pulite

«Le mie mani sono pulite», dice Sala, tutto quello che ha fatto da sindaco di Milano «si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l’interesse delle cittadine e dei cittadini». Faccia provata, ma il tono è quello del suo Pride. Ripercorre il suo lavoro dall’inizio, da quando, ricorda, «nel 2016 divento sindaco. Capisco subito che i conti del comune non sono affatto rassicuranti».

Non lo nomina, ma ce l’ha con il suo predecessore, Giuliano Pisapia. Critica la magistratura che gli ha fatto scoprire dai giornali di essere indagato: il Pd gli ha chiesto di contenere lo scontro con i pm, ma meno di così effettivamente non può dire. Avverte chi gli chiede le dimissioni: «Oggi a me, domani a te». Avverte anche il consigliere FdI Andrea Marcora, che ha postato sui social un’ignobile immagine di lui in tenuta da galeotto: «Ho segnalato il suo gesto al presidente del Consiglio e al presidente del Senato. Quello che hanno risposto lo tengo per me». Ma i due, lascia capire, gli hanno promesso che stroncheranno la carriera all’incauto odiatore.

Quanto allo sviluppo urbanistico di Milano, fino a qui è andato tutto bene: «Abbiamo agito sempre nella direzione di apertura al progresso». E alla maggioranza – leggasi il Pd – che oggi si fa venire un dubbio risponde che la città «si sta facendo metropoli e compie un processo di trasformazione comune a molte realtà dello stesso tipo, in Europa e nel mondo», che non sta al sindaco «determinare un’evoluzione storica» tutt’al più «gestire, correggere e migliorare gli aspetti più critici di tali trasformazioni». Concede che «non tutto ciò che abbiamo tentato ha il crisma della perfezione». Ma ricorda, o meglio anche stavolta avverte: «In questi anni i bilanci li abbiamo approvati assieme».

Tancredi di dimette

Dopo di lui l’assessore Giancarlo Tancredi pronuncia un intervento amaro durante il quale informa di aver formalizzato le dimissioni. È segnato, commosso, riceve abbracci e applausi. Lui accusa il Pd, senza nominarlo, di aver chiesto la sua testa: «Con buona pace del principio di garantismo civile e democratico, l’unico principio è mettere da parte chi ora costituisce un peso ingombrante, offrire un sacrificio a chi chiede quei cambiamenti cui in realtà stavo già lavorando».

«La discontinuità che si chiede era, è, già in atto» ma con lui si è individuato «un capro espiatorio su cui scaricare ogni responsabilità». È indagato per corruzione, in realtà alle sue dimissioni non ci sono grandi alternative: domani i giudici decideranno se convalidare o meno il suo arresto, non essere più assessore può convincerli a rinunciare al provvedimento.

Il sindaco va avanti, dunque. Ma il dopo Sala è iniziato. Da Roma il leader forzista Antonio Tajani coglie gli accenti comuni che si sono sentiti a palazzo Marino fra centristi di una parte e dell’altra: su Milano, dice, «dobbiamo allargare i confini del centrodestra: lancio un appello ad Azione e a Carlo Calenda perché con un candidato civico potremmo trovare anche il consenso, così come è successo in Basilicata (con il forzista Vito Bardi, ndr)». Con un tiro il vicepremier tira due colpi: a destra boccia Maurizio Lupi, spinto da Ignazio La Russa. A sinistra imposta un ragionamento: Elly Schlein è tentata dalla canditura molto “di sinistra” di Pierfrancesco Majorino, che non piace ai calendiani. Nessuno vuole davvero andare al voto subito, ma il cammino di Sala è accidentato, la prossima verifica sarà a settembre. La campagna elettorale è partita. La Lega si schiera già contro i “radical chic” ed echeggia i ragionamenti della sinistra sinistra: «La città è diventata una boutique su misura per milionari, sempre più insicura, sfiduciata e paralizzata, incapace di trattenere giovani, precari o ceto medio».

