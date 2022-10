«Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16.30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni». Il comunicato arriva poco prima delle 13. Al termine del colloquio arriverà la proposta di incarico. Che la leader di FdI potrebbe accettare «con riserva», e quindi aprendo un minimo di consultazioni con la sua coalizione, o «senza riserva», e cioè comunicando in quella stessa occasione la sua proposta di governo, casella per casella. L’attesa è per uno scioglimento della riserva in ogni caso successivo al termine della conferenza stampa di Mario Draghi, di rientro nel tardo pomeriggio dal suo ultime vertice europeo a Bruxelles..

Nel primo caso il giuramento potrebbe svolgersi domenica mattina. Nel secondo potrebbe invece anticipare a sabato pomeriggio. Pomeriggio e non mattina, sembra, e ci sarebbe una ragione dolorosa che le diplomazie avrebbero fatto arrivare al Quirinale: sabato a mezzogiorno Meloni vuole partecipare alle esequie di Francesco, il ragazzo ucciso da una pirata della strada a Roma mercoledì notte. Era figlio di Paola Di Caro, autorevolissima inviata parlamentare del Corriere della sera, e di Luca Valdiserri, cronista sportivo dello stesso giornale. Una tragedia irrimediabile, a lei Meloni ha scritto sui social un messaggio di profonda vicinanza.

Sabato più di domenica

Molti segni lascerebbero capire che questa seconda opzione, quella del giuramento del sabato pomeriggio, è la più probabile. Giorgia Meloni ha fretta, anche se l’impressione che trapela durante la consultazione con Mattarella è che a quell’ora, sono passate da poco le 10 e mezza, la sua lista dei ministri non è ancora completa.

E che la tempistica del Quirinale cerchi di accompagnare, rallentando o accelerando, la faticosa composizione del governo, una specie di tela di Penelope tessuta e poi disfatta dalle parole «off» di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin e l’Ucraina.

Mutismo e non rassegnazione

La consultazione della coalizioni vincente è stata lampo. Sette minuti per dodici persone, perché una delegazione numerosissima, quella guidata da Meloni, in un tailleur blu, giacca blazer, che sale al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella, insieme al segretario generale Ugo Zampetti e il consigliere di Stato per gli Affari giuridici.

Sette minuti sono il tempo stretto che serve a Meloni per dire al presidente che la sua coalizione indica lei come presidente incaricato, e il tempo per Mattarella di chiedere ai rappresentanza della coalizione che ha vinto le elezioni se c’è un’indicazione condivisa. È una formalità, anche se al Quirinale la forma è sempre sostanza.

Della conversazione filtra pochissimo, ma stavolta perché pochissimo si è detto. È evidente che Mattarella assecondi la necessità di Giorgia Meloni di evitare altre parole per non mandare in scena, la cacofonia della sua coalizione. Tradotto: per evitare che Berlusconi parli.

E Berlusconi effettivamente, incredibilmente, riesce a trattenersi e non parlare. Non ripete la scena del 2018, quando accanto e Salvini, platealmente enumera i punti di quello che sta dicendo il nuovo leader della destra.

Oggi fatica a camminare, entra sostenuto vigorosamente da Salvini esce agganciato al braccio di Alessandro Cattaneo, il capogruppo forzista alla camera. Ma sorride, sorride senza mai smettere, stira il suo sorriso al massimo come una smorfia. E alza platealmente il sopracciglio, davanti ai cronisti mentre Giorgia Meloni, stavolta è lei la nuova leader della destra, dice che gli alleati l’hanno indicata «unanime» presidente del Consiglio. Berlusconi sembra davvero un prigioniero, che parla con le espressioni, ma ha promesso silenzio, quando dice a un giornalista che prova a fargli una domanda, accarezzandogli la faccia: «Va tutto bene». Poi Cattaneo lo tira via.

