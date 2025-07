L’ad del Biscione «non esclude» la sua discesa in campo e spazza via lo ius scholae. Salvini affonda contro il segretario azzurro: «Tema archiviato». Al via la corsa per Milano

A ulteriore riprova che la famiglia Berlusconi non è mai troppo lontana dalla politica, la presentazione dei palinsesti Mediaset sono stati occasione più politica che mediatica. L’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi – come ormai ha abituato da quando è mancato il padre – ha parlato a ruota libera: dichiarazione più roboante quella in cui non ha escluso la sua discesa in campo. Che il primo figlio maschio del Cav abbia ambizioni anche al di fuori delle aziende di famiglia non è un mistero, come anche i forti dubbi della sorella Marina al timone della famiglia.

Eppure il primo a richiamare il paragone è proprio Piersilvio: «Io ho 56 anni, mio padre ne aveva 58 quando entrò in politica» e «oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica, ma guardando al futuro non escludo».

Chiusa la parentesi personale, due sono i passaggi che hanno fatto drizzare le antenne dentro Forza Italia: la professione di sintonia con Giorgia Meloni il cui governo è «il migliore d’Europa», la necessità di «persone e idee nuove» per il partito e soprattutto lo stop allo ius scholae tanto spinto da Antonio Tajani: «Condivido in linea di massima il principio ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità».

Se non è un campanello d’allarme per il segretario di Forza Italia – con le stesse parole usate qualche giorno fa proprio dalla premier – poco ci manca. L’interpretazione è chiara: la famiglia, che garantisce i debiti della creatura politica del Cav, è allineata con Meloni e lì intende mantenere anche FI.

Con una ulteriore mano tesa, forse a stemperare un clima familiare potenzialmente complicato: il giornalista Mediaset ed ex compagno della premier, Andrea Giambruno, tolto dalla conduzione dopo i fuori onda di Striscia la notizia, «presto tornerà in tv». Insomma, è una Forza Italia a trazione meloniana quella che vogliono i Berlusconi, e le parole lasciano il segno dentro il partito.

E Tajani non ha potuto rimanere in silenzio e ha dovuto destreggiarsi in un campo minato per non alimentare polemiche. La discesa in campo? «Magari, se scende è un'ottima cosa, con il nome che porta...» è il commento coi cronisti a Montecitorio. E la necessità di idee e persone nuove? «Le porte di Forza Italia sono sempre aperte, guardiamo avanti», ha detto riferendosi anche al nuovo segretario dei giovani, Simone Leoni, fresco di polemica con il generale Vannacci che Berlusconi ha definito «un simpatico mascalzone».

Anche sul capitolo più delicato sulla riforma della cittadinanza, il segretario dribbla ogni polemica e ammansisce lo slancio dei giorni scorsi: «Ho sempre detto che non è una priorità, però la posizione non cambia». Una dichiarazione su cui si è subito avventato l’alleato Matteo Salvini: «Partita chiusa, tema archiviato», a rimarcare la giravolta del collega vicepremier davanti al richiamo superiore ma anche il clima dentro la maggioranza.

La linea del partito rimane ferma: nessuna risposta fuori dalle righe, nemmeno davanti agli affondi di Salvini. Quella espressa da Berlusconi è «esattamente la nostra linea su ius scholae» e «condividiamo anche sui volti nuovi, su questo siamo molto attivi», commenta con Domani il deputato e portavoce nazionale Raffaele Nevi.

La chiosa più velenosa del giorno, però, è di Osvaldo Napoli di Azione: «Il ministro Tajani è libero di dire quel che la famiglia Berlusconi pensa».

Capitolo Milano

Berlusconi non ha lesinato opinioni anche su uno dei grandi temi sommersi – ma nemmeno poi molto – che intorbidiscono il dibattito dentro il centrodestra: la riconquista della città simbolo che è Milano, dopo quindici anni di centrosinistra e il bis di Beppe Sala. «Vincere a Milano dipende dal candidato» di cui traccia un identikit: «Deve essere dentro la società, non importa se civico o politico. Deve essere percepito dal tessuto della comunità». E comunque «se perdiamo dopo Sala siamo messi veramente male», è l’affondo.

Un avviso ai naviganti che riaccende la competizione tra candidati e su cui Forza Italia ha tutta l’intenzione di dire la sua, se non proprio di esprimere il candidato. Ad oggi il nome sul tavolo è quello messo di prepotenza da Ignazio La Russa: il moderato Maurizio Lupi, emerso dopo una cena in uno dei salotti buoni meneghini. Già stoppato però da Tajani: «Il futuro di Milano non si decide a cena» e ancora «serve un candidato civico» perché «se politicizziamo lo scontro, facciamo un regalo alla sinistra».

Del resto, un regalo del genere a Noi Moderati – quarta gamba della coalizione di governo ma senza ruoli nell’esecutivo – viene considerata «troppo» dai ranghi di FI, che leggono il rischio di una concorrenza al centro da parte di un partito composto in buona parte proprio da ex azzurri.

Per adesso, sotto la Madonnina nomi chiacchierati sono quelli della sempreverde e già sindaca Letizia Moratti e – sorpresa uscita dal cilindro nelle ultime settimane - quello di Roberto Parodi. Detto “il Parods” e molto noto sui social, è scrittore e volto noto proprio di Mediaset oltre che della Rai, per cui ha condotto programmi legati alla sua passione per le motociclette, ha lavorato per anni nel mondo della finanza internazionale.

«Diretto e concreto», lo definisce un leghista, riferendosi anche ai suoi attacchi proprio a Sala «green come i verdoni di Paperon de’ Paperoni» e contro clclabili e ztl. La corsa fino al 2027 è ancora lunga, gli attori in campo però si stanno scaldando.

