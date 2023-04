Nel giorno di Pasqua non è previsto bollettino. Tajani esclude che il partito stia pensando a cosa accadrebbe se il leader venisse a mancare: «Si informa, si attiva, parla di politica, dà indicazioni. Tornerà presto e non si ritirerà certo a vita privata, non è nella sua natura. Sarà ancora un grande protagonista della politica»

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso una quarta notte “tranquilla” in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da mercoledì scorso. È quanto filtra da fonti ospedaliere, secondo cui non è prevista per oggi la diffusione di un bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere in cura per un’infezione polmonare e affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica.

La reazione

I dirigenti del suo partito continuano a puntare sulla ripresa del leader che quest’anno ha raggiunto gli 86 anni. Alla domanda che succederà se lui dovesse venire a mancare, ha risposto il vicepresidente di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, «non c'è risposta. Perché è una domanda non attuale, e nessuno di noi ci ha mai pensato». Tutti quelli che gli hanno fatto visita «confermano che si informa, si attiva, parla di politica, dà indicazioni. Tornerà presto e non si ritirerà certo a vita privata, non è nella sua natura. Sarà ancora un grande protagonista della politica».

In merito al fatto se FI esisterà anche a prescindere dal Cavaliere, Tajani ribadisce: «Non c'è dubbio che esiste ed esisterà, con Berlusconi». Il rischio scissioni «è un periodo ipotetico dell'irrealtà. Nessuno vuole lasciare il movimento che lo ha eletto e nessuno chiede o propone congressi. Siamo tutti concentrati solo sul nostro leader e aspettiamo che torni. Si sta drammatizzando qualcosa che non esiste», sottolinea Tajani. E il 5 e 6 maggio «spero con Berlusconi sul palco» ci sarà la convention a Milano.

