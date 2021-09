Le forze di centrodestra salderanno in mattinata quanto pattuito come anticipo per il sostegno economico alla campagna elettorale del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo. È quanto si apprende da fonti del centrodestra lombardo.

La questione era stata sollevata dallo stesso candidato con un audio inviato venerdì in chat ai vertici del centrodestra milanese, confermato poi ieri dallo stesso Bernardo, nel quale lamentava una mancanza di fondi per le due ultime settimane di campagna elettorale per il primo turno. In caso contrario sarebbe tornato a fare il medico.

Senza ulteriori fondi per la campagna elettorale e «se non vedo sintonia, lunedì mi ritiro» ha detto in chat ai rappresentanti milanesi delle forze che lo sostengono, fa tremare la coalizione milanese. «Se entro questa settimana non arrivano per tutti i partiti almeno 50mila euro a testa, per andare avanti con una campagna che in realtà costa molto di più» si sente nel messaggio, pubblicato online da Repubblica «lunedì mattina alle 10 convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla campagna elettorale».

Dietro allo sfogo del candidato sindaco Luca Bernardo, ha detto Stefano Bolognini, commissario della Lega a Milano in un'intervista al Corriere della Sera, «c’è la voglia di vincere a Milano e quindi Luca chiede ai partiti - tutti, non solo alla Lega - di credere in questa vittoria. La partecipazione alle iniziative del centrodestra ci dimostra che ci sono entusiasmo e interesse sulla sua candidatura». E ha aggiunto: «Serve uno sforzo ulteriore in queste ultime due settimane per ribaltare i sondaggi. Il suo sfogo va letto come uno stimolo ai partiti di dare il massimo adesso».

Lo “sfogo” è una richiesta ai partiti almeno 50mila euro a testa per andare avanti, «probabilmente sarà un po’ meno, ma si troverà un accordo. Domattina (stamattina, ndr) abbiamo una riunione con tutti i segretari dei partiti per trovare un’intesa sulla cifra che tutti dovranno versare, ma anche un patto strategico per le ultime due settimane», aggiunge Bolognini, «la Lega ha dato un acconto da 10mila euro». Ha fatto i conti totali: «Con una cifra tra i 100 e i 200mila euro penso si riesca a fare una buona campagna, se si attivano anche i partiti e i volontari per i servizi che possono offrire».

Per le amministrative «in totale la Lega spenderà fra i 100 e i 150mila euro: penso che possa essere una cifra credibile nella misura in cui ci sono anche molte iniziative che non si pagano».

La situazione per il centrodestra è delicata, un segnale di questa crisi l’ha data anche Matteo Salvini, il segretario della Lega, che in settimana ha fatto sapere che chiuderà la campagna elettorale del suo partito non al nord ma in Calabria.

© Riproduzione riservata