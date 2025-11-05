Bettini ha una grande ambizione: ritorna “Rinascita”

La testata di Togliatti resuscita online: «Non una corrente, una sinistra critica e popolare, siamo con Schlein ma con grande apertura al confronto»

true false

I riformisti lamentano lo scarso dibattito all’interno del Pd? Mal gliene incoglierà. Presto avranno da leggere, meditare, e discutere, a occhio anche parecchio. Rinasce Rinascita. Quella fondata nel 1944 da Palmiro Togliatti, che ne fece il principale organo di elaborazione culturale del Pci; quella della «battaglia delle idee» a cui Enrico Berlinguer consegnò il saggio in tre articolesse sulla «grande ambizione» del compromesso storico. Quella su cui scrivevano i dirigenti colti – Mario Alicat