Bettini (Pd): «Sbagliato attaccare Conte. Primarie? Sì, anche se non cambia la legge»

Domani a Roma ci sarà l’Assemblea nazionale del Pd. Il campo progressista sembra una tela di Penelope, torna a disfarsi sulla politica estera. Sono i giorni della complicatissima trattativa per il cessate il fuoco in Ucraina. E secondo Goffredo Bettini – ex senatore, oggi direttore della resuscitata rivista Rinascita – non si può non partire da qui. «L’Europa si lamenta perché stretta dalla tenaglia del rapporto imperiale tra Usa e Russia. Ma non si chiede le ragioni che ci hanno portato a quest