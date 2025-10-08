Bettini: «Per il Pd non c’è un’alternativa a Conte. Schlein? Brava, ma bisogna allargare»

L’ex europarlamentare: «Riaprire la polemica sull’alleanza è un atteggiamento settario e inconcludente. C’è un’alternativa credibile? No. Questo è dirimente»

«La sconfitta è secca e va presa sul serio». Goffredo Bettini non gira intorno al risultato delle regionali calabresi. «Hanno pesato ragioni locali. Lo scarso radicamento dei partiti progressisti. La brevità della campagna elettorale imposta da Occhiuto. Non è bastata la generosa e autorevole candidatura di Tridico. Ma ci sono anche problemi di fondo». Quali? La destra è rocciosa. Non basta l’attacco propagandistico o la manovra parlamentare. Meloni ha governato malissimo, ma arriverà a fine