Bettini: «Per il Pd non c’è un’alternativa a Conte. Schlein? Brava, ma bisogna allargare»

Daniela Preziosi
08 ottobre 2025 • 07:00

L’ex europarlamentare: «Riaprire la polemica sull’alleanza è un atteggiamento settario e inconcludente. C’è un’alternativa credibile? No. Questo è dirimente»

«La sconfitta è secca e va presa sul serio». Goffredo Bettini non gira intorno al risultato delle regionali calabresi. «Hanno pesato ragioni locali. Lo scarso radicamento dei partiti progressisti. La brevità della campagna elettorale imposta da Occhiuto. Non è bastata la generosa e autorevole candidatura di Tridico. Ma ci sono anche problemi di fondo». Quali? La destra è rocciosa. Non basta l’attacco propagandistico o la manovra parlamentare. Meloni ha governato malissimo, ma arriverà a fine

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.